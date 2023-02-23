ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев предупредили о фейках в сети касательно "движения колонн на Киев"

Новина українською →
Киев, Четверг 23 февраля 2023 15:51
Украинцев предупредили о фейках в сети касательно "движения колонн на Киев" Фото: украинцев предупредили о фейках в сети касательно "движения колонн на Киев" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В соцсетях появилась информация о якобы "движении колонн россиян в направлении Киева". Это не соответствует действительности и является очередным фейком, чтобы посеять панику среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Некоторые Telegram-каналы разводят панику, будто на Киев двигается колонна российской техники. Это - ложь", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в канун годовщины полномасштабного вторжения в сети появляется все больше фейков и страшилок относительно повторного наступления российской армии на Киев.

"Большинство из них - работа россиян, чтобы спровоцировать панику среди украинцев, но находятся и недобросовестные каналы, манипулирующие темой в собственных интересах", - говорится в сообщении.

Так, сетью распространяются публикации с текстом по типу "Только что сообщили о движении колонн в направлении Киева, РФ начала", а дальше предлагают почитать по ссылке. Украинцам объяснили, что этот фейк, использованный в качестве рекламы, ведь такая острая тема точно привлечет внимание.

"На самом деле россияне не наступают на Киев", - констатировали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Украинцев предупредили о фейках в сети касательно &quot;движения колонн на Киев&quot;

Фото: украинцев предупредили о фейках в сети касательно "движения колонн на Киев" (коллаж РБК-Украина)

Напомним, ранее в ОК "Север" сообщили, что разведка зафиксировала движение колонн военной техники россиян в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожей на форму ВСУ. Там предположили, что враг может готовить провокации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация фейки пропагандист Вторжение России в Украину
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Три месяца после деоккупации. Как Россия мстит Херсону за свободу и уничтожает город