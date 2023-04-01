Украинцев предупредили об очередях на въезд на западной границе

Накануне Пасхальных праздников на западных границах, в частности, украинско-польской, отмечается увеличение количества лиц, следующих в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

Как отмечается, это местами приводит к увеличению времени ожидания пересечения границы. Таким образом, в основных пунктах пропуска на границе с Польшей, таких, как "Шегини" и "Краковец", отмечается накопление пассажирского транспорта на въезд в Украину.

Сотрудники пограничной службы "увеличили количество персонала по оформлению путешественников, а также систематически взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации".

В ГНСУ рекомендуют выбирать менее загруженные на въезд в Украину пункты пропуска "Угринов", "Рава-Русская", "Смольница".