Украинцев массово вербуют "под чужим флагом". СБУ предупредила о новой схеме РФ

Российские спецслужбы разоблачили на массовых попытках завербовать украинцев "под чужим флагом". Россияне выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Только в течение 2026 года СБУ и Национальная полиция разоблачили десятки подобных вербовочных попыток.
В ходе таких операций российские спецслужбы:
Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за работников правоохранительных органов. В других случаях - используют разные "легенды" и подходы.
Одной из самых распространенных практик врага является рассылка фейковых повесток с "вызовом на допрос" в СБУ. Для убедительности в эти "документы" добавляют поддельные подписи чиновников Службы безопасности.
После этого людей начинают шантажировать. Россияне убеждают своих жертв, которые могут помочь с закрытием соответствующего уголовного производства, но ожидают от них выполнения определенных задач.
Фото: пресс-служба СБУ
Установлено, что завербованных заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.
Иногда для "избегания" тюремного заключения российские кураторы требуют от потерпевших деньги: обычно просят перечислить средства на реквизиты врага или передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности".
"Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит каких-либо сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, еще в мае Силы обороны и Центр противодействия дезинформации зафиксировали активизацию российских спецслужб, пытающихся привлекать украинцев к выполнению диверсионных задач. Особый фокус враг делает на уязвимых категориях населения, в том числе подростках.