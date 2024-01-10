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Украинцев ловят на границе Польши и Германии: SPRAVDI опровергли очередной фейк

Иллюстративное фото: украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинских беженцев якобы ловят на польско-германской границе и отправляют на фронт. Однако эта информация оказалась очередным пропагандистским фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Что предшествовало?

На днях в социальных сетях распространилась информация об украинских беженцах. Якобы на польско-германской границе действуют блокпосты, на которых задерживаются потенциальные украинские призывники.

Что произошло на самом деле

Как пояснили в SPRAVDI, блокпосты не имеют отношения к Украине. Эти меры безопасности связаны с наплывом нелегальных мигрантов и деятельностью контрабандистов на границе стран ЕС.

Как пояснил начальник управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк, в министерстве не разрабатывают никаких мер, оказывающих давление на военнообязанных украинцев, выехавших за границу.

Российские фейки и пропаганда

Следует объяснить, что распространение заведомо ложных фактов – излюбленное дело российской пропаганды. Таким образом страна-террорист пытается дестабилизировать ситуацию в других странах, или же попытаться расколоть общество.

В качестве примера лишь недавно разведка предупреждала о том, что Россия готовит очередную мощную информационно-психологическую кампанию против нашей страны используя тему "президентских выборов".

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