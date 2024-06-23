Украинцев будут наказывать за мелкое воровство по-новому: что может измениться

Недавно Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона №11068 об усилении ответственности граждан за мелкое воровство чужого имущества.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №11068 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за мелкое похищение чужого имущества был зарегистрирован в Верховной Раде 8 марта 2024 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых Максим Павлюк, Вячеслав Медяник, Сергей Ионушас, Николай Тарарин и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №11068 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

22 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 265 голосами.

Цель законопроекта

Согласно пояснительной записке, целью принятия законопроекта является:

урегулирование правоотношений в административной и уголовно-правовой сферах

обеспечение более эффективного, справедливого применения наказания по фактам мелких краж

усовершенствование процесса раскрытия административных и уголовных правонарушений

При этом задачей законопроекта является усовершенствование порядка квалификации мелкого похищения чужого имущества, поскольку поставленная цель может быть достигнута, в частности путем внесения изменений в статью 51 (Мелкое похищение чужого имущества) Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Что может измениться для украинцев

Законопроектом предусматривается внесение ряда изменений в статью 51 КУоАП:

увеличение размера штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью первой статьи в виде штрафа от 10 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн)

дополнение статьи новой частью второй, которая предусматривает ответственность за хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, совершенных в значительном размере

дополнение статьи примечанием, согласно которому похищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан (757 грн)

Следует отметить, что для целей части второй настоящей статьи мелкое похищение чужого имущества считается совершенном в значительном размере, если стоимость такого имущества (на момент совершения правонарушения) не превышает трех не облагаемых налогом минимума доходов граждан.

Следовательно, похищение чужого имущества станет уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составит более трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что в 2024 году составит 4 542 гривен.

Одновременно с этим законопроектом усовершенствуются отдельные вопросы привлечения к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 51 КУоАП, в частности: