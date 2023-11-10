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Украинцев предлагают не наказывать за нарушения при ввозе автомобилей для ВСУ, но есть условие

Украина, Пятница 10 ноября 2023 20:04
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Украинцев предлагают не наказывать за нарушения при ввозе автомобилей для ВСУ, но есть условие Фото: (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

Кабмин отменил ответственность за нарушение правил ввоза транспорта для нужд военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Сегодня, 10 ноября, правительство одобрило законопроект, вносящий изменения в Таможенный кодекс, отменяющий ответственность за нарушение правил ввоза транспорта, переданного военным.

В частности, ответственность отменяется при условии документального подтверждения передачи транспортных средств:

  • ВСУ, правоохранительным органам и другим военным формированиям;
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации;
  • военным администрациям;
  • Другим субъектам, которые в соответствии с Законом осуществляют борьбу с терроризмом.

Целью внесения изменений в Таможенный кодекс является создание условий справедливого рассмотрения судами дел о нарушении таможенных правил и выборе вида и размера административного взыскания.

"Изменениями предложен учет всех обстоятельств дела, а именно: характера совершенного противоправного деяния, формы вины, характеристики личности, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность", - пояснили в министерстве.

Напомним, ранее в Украине изменились и правила предоставления гуманитарной помощи. Правительство сняло ряд ограничений для ввоза товаров в качестве гуммпомощи без уплаты налогов и ввело упрощенный порядок их декларирования.

Также РБК-Украина писала, что 1 ноября Кабмин ввел новые правила экспорта агропродукции в условиях военного положения.

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