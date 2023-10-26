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Украинцев атакуют СМС с предложением сдать ВСУ: что делать в случае получения

Фото: украинцев атакуют СМС с предложением сдать ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина, Дмитрий Левицкий

Украинцы начали массово получать уведомления от врага с предложением обменять информацию о Силах обороны на деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Украине зафиксировали вражескую активность в мессенджерах и SMS-сообщениях.

Так, украинцы из Одесской и Харьковской областей получают уведомления с предложениями "обменять информацию об ВСУ на доллары". Для этого предлагается перейти по ссылке на Telegram-канал.

"Если вам поступило сообщение с таким текстом: "Меняем информацию о ВСУ на $. Вся информация в telegram ...", то ни в коем случае не открывайте его и не переходите по ссылкам, которые там размещены", - подчеркивают Центр стратегических коммуникаций.

Украинцев призывают ни в коем случае не реагировать на вражеские предложения и игнорировать захватчиков. Также не стоит забывать, что за передачу данных о ВСУ, критической инфраструктуре и любом другом сотрудничестве с россиянами наступит уголовная ответственность по закону. Кроме того, это может сильно навредить защитникам Украины.

Что делать, если получили СМС от врага

РБК-Украина спросило у Киберполиции, что делать украинцам в таких случаях.

Так, главный инспектор отдела коммуникации Департамента киберполиции Артем Олещенко советует гражданам советуют сообщить киберполиции об источнике спам-рассылок при подозрении на совершение преступления с помощью формы обратной связи.

В случае получения сообщений от неизвестных источников советуют не переходить по имеющимся в них ссылкам - за ними может скрываться фишинговый ресурс. Также, никогда не вводите персональные данные и другую конфиденциальную информацию на подозрительных сайтах.

Российские фейки и ИПСО

Отметим, что страна-агрессор постоянно атакует Украину фейками и распространяет дезинформацию в сети. Таким образом, она пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

К тому же, Россия пытается завербовать украинцев, чтобы они сообщали оккупантам о наших военных, местах их дислокации, технике и т.д.

В частности, недавно стало известно, что российские пропагандисты с помощью искусственного интеллекта создают десятки различных фейковых телевизионных сюжетов о якобы отключении света в Украине. Они распространяют их в соцсетях якобы от украинских телеканалов.

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