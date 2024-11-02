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Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства

Фото: две купюры по 500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Этой зимой украинцы смогут получить денежную помощь в размере тысячи гривен. Эти средства можно потратить на лекарства и медицинские изделия украинского производства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства экономики Украины.

В частности, одна тысяча гривен поступит украинцам на карточку "Национального кэшбека". Есть еще другой механизм, когда кэшбек начисляется за покупку украинских товаров. Первые выплаты по такой схеме уже начались, люди эти средства тратят.

Сейчас деньги по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Но список будет расширен.

"Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 гривен єПідтримки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства", - отметила Юлия Свириденко.

Она добавила, что к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Таким образом, расширение расходов программы на соответствующие препараты позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

По словам Свириденко, программа "єПідтримка" будет распространяться на всех украинцев - как взрослых, так и детей. Особенно внимание будет на том, чтобы средства "єПідтримки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Ранее РБК-Украина сообщало о пошаговой инструкции, когда и как можно получить "тысячу Зеленского".

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