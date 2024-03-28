Украинцы смогут поездом доехать из Киева в аэропорт "Кошице": что известно

Украина и Словакия в этом году планируют запустить новый железнодорожный маршрут Киев - Кошицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства восстановления Украины.
Как сообщается, правительство Словакии одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев - Кошице.
Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице. Из Киева поезд будет доезжать до станции "Ганиська" возле Кошице через пограничный переход "Павлово - Матовское Войковце".
Напомним, ранее мы сообщали, что"Укрзализныця" запустила новый международный маршрут Прага - Чоп. Первый рейс отправился 27 марта.
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