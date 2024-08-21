Украинцы смогут получать кэшбек от государства за покупки: как это будет работать и что говорит бизнес

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Со 2 сентября в Украине заработает анонсированная президентом еще весной программа "Национальный кэшбек", на которую власти возлагают немалые надежды. Во-первых, государство хочет стимулировать национальных производителей, тем самым расширяя потенциальную базу пополнения бюджета.

По ходу чиновники надеются хотя бы частично решить устаревшую проблему "тени" в экономике, понемногу вытаскивая бизнес "на свет". Активно коммуницируется в обществе также желание помочь финансово наиболее нуждающимся, как это, например, было во время пандемии Covid-19 или в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Кроме того, надеется государство немного прибавить жару экономике – хотя бы на четверть процентного пункта ВВП. Ожидается, в частности, увеличение объемов розничного товарооборота на 16,6 млрд гривен до конца текущего года и на 17,1 млрд в 2025-м.

Для достижения вышеуказанных целей власти решили взять немного денег из государственного бюджета – 3 млрд гривен в 2024-м и 6 млрд в 2025 году – и раздать одновременно бедным украинцам и богатым бизнесменам. Будущий результат таких инициатив сейчас оценить сложно. Для начала следует разобраться, что предлагает государство.

Как все должно выглядеть

20 августа правительство одобрило порядок реализации экспериментального проекта предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Согласно обнародованной замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком предварительной версии документа, финальную редакцию которого в Минэкономики пообещали опубликовать 21 августа, целью эксперимента является поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, содействие восстановлению экономики, преодоление экономических последствий вооруженной агрессии РФ, повышение размера внутреннего производства, популяризация безналичных расчетов и увеличение объема уплаченных налогов.

Для этого государство намерено компенсировать гражданам 10% от стоимости купленных ими украинских товаров (кроме подакцизных). Кэшбек будет начисляться, в частности, на лекарства украинского производства, а также вино без содержания спирта и медовые напитки.

Источник: rau.ua

Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольное, и есть ли кэшбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы. Участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу государству информации о совершенных расчетных операциях, а также работающие на общей системе налогообложения. Свое участие в программе подтвердили уже основные торговые сети и производители потребительских товаров. Список участников постоянно расширяется.

Программа будет работать исключительно в безналичной форме. Чтобы воспользоваться кэшбеком, гражданам нужно будет оформить виртуальную или физическую карту в банке или в специальном приложении. При этом нужно дать согласие на передачу данных о транзакциях при оплате товаров или услуг по выбранным картам.

Средства будут начисляться до 20 числа каждого месяца следующего за месяцем совершения покупки. Максимальная ежемесячная сумма кэшбека может достигать 3 тысяч гривен. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 – даты окончания действия программы.

На что можно потратить средства кэшбека

Перечень категорий товаров и услуг, на которые можно будет потратить средства кэшбека, включает более 70 позиций. В частности этими деньгами можно оплатить коммунальные и медицинские услуги, транспорт и мобильную связь, занятия спортом и походы в кино, услуги заведений питания. Можно задонатить ВСУ или купить военные облигации.

Среди услуг, которые можно оплатить средствами кэшбека, – ветеринарные, строительные и ремонтные, услуги издательства и полиграфии, санитарной уборки, туристические и услуги отелей.

Оплатить кэшбеком можно телевизионные и радиоуслуги, услуги пекарен и станций технического обслуживания, ателье по пошиву одежды и химчисток, фотостудий и мастерских по ремонту обуви и шляп, прокат одежды и походы в заведения красоты.

Деньгами кэшбека можно рассчитаться за услуги эвакуатора и ремонт бытовой техники и электроники, занятия в танцевальных студиях и походы в театры, посещение парков развлечений, цирков, аквариумов, дельфинариумов, музеев, туристических достопримечательностей и спортивных заведений. Оплатить можно даже юридические услуги и обучение в учебных заведениях. Платить этими средствами можно в церкви и на почте. А еще можно оплачивать лизинг и аренду лодок, ритуальные услуги и даже походы в боулинг.

Источник: rau.ua

Как стать участником программы

Для производителей

Подайте заявление о присоединении к Перечню украинских производителей через портал Дія. Зарегистрируйте свои товары в Перечне товаров украинского производства.

Для потребителей

Подайте заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратитесь в отделение банка. Дайте разрешение на передачу данных о транзакциях при покупке товаров. Откройте текущий счет со специальным режимом использования и получите виртуальную или физическую карту. Обновите мобильное приложение Дія и выберите "Национальный кэшбек".

Важно! Участником программы могут быть только граждане Украины от 18 лет.

Для продавцов

Подайте заявление о присоединении к Перечню продавцов через портал Дія. Убедитесь, что вы на общей системе налогообложения и принимаете карты для расчетов. Настройте РРО для выдачи фискальных чеков со штрихкодом товара.

Основные этапы запуска проекта

24 августа – старт регистрации производителей и продавцов в программе

2 сентября – старт программы для потребителей

Что об этом всем думает государство

В правительстве убеждены, что кэшбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ, напоминает первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

"Внедряя кэшбек правительство стремится оказать финансовую поддержку гражданам, которые покупают украинские товары. С помощью этой программы многие смогут вовремя платить за коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне. Это поможет снять часть финансовой нагрузки со многих украинских семей", - аргументирует министр социальной политики Оксана Жолнович.

По словам Юлии Свириденко, программа помимо прочего будет способствовать детенизации торговли, поскольку кэшбек будет начисляться исключительно на покупки, которые будут отражаться в фискальных чеках продавцов. Это будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и будет поддерживать легальный бизнес.

Вместе с тем, с бизнесом не все так однозначно.

Источник: rau.ua

О бизнесе и не только о нем

В Ассоциации ритейлеров Украины – профильном объединении игроков рынка розничной торговли и компаний, напрямую связанных с ритейлом – отмечают, что правительственная программа обещает быть выгодной для всех участников. Граждане получают финансовую поддержку, бизнес – рост спроса на свою продукцию, а государство – дополнительные налоговые поступления, которые помогут поддержать экономику и Вооруженные Силы Украины.

Вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове Светлана Чирва убеждена, что объединение усилий государственного и частного сектора в работе над программой национального кэшбека создаст лучшие условия для развития украинского малого и среднего бизнеса, а также для цифровизации экономики.

Однако аналитики совсем не уверены, что правительственная программа окажется одинаково полезной и прибыльной для всех участников. По словам эксперта Экономической экспертной платформы, старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, основными выгодоприобретателями национальной программы кэшбека среди бизнеса являются крупные торговые сети, и именно якобы они лоббировали эту инициативу. Малый же бизнес, преимущественно являющийся плательщиком единого налога, априори к программе не допускается. Так что воспользоваться потенциальными выгодами от нее не сможет даже теоретически.

Результатом реализации программы станет расширение рыночного доминирования крупных розничных сетей и повышение цен на товары. При этом далеко не факт, что получить дополнительную прибыль смогут производители.

Соглашается с коллегой ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба. "Слышал, что эту программу пролоббировали ритейлеры, чтобы заманить население в торговые центры – АТБ, Novus, Сільпо – особенно в малых городах, куда сейчас начали заходить эти торговые сети. В малых городах сейчас превалируют наличные деньги и рынки", – говорит собеседник РБК- Украина, отмечая потенциальный положительный эффект детенизации сектора.

Кроме того, государство действительно хочет поддержать отечественного производителя. Вопрос только в том, кого и как решит поддерживать власть. А это потенциальное поле для дискреции и увеличения государственного влияния на бизнес.

Следующий потенциальный эффект программы с прицелом на будущее – психологический: участники предоставляют доступ государству к информации о собственных банковских транзакциях. Таким образом шаг за шагом формируется общественное мнение, что это нормальная практика.

Источник: rau.ua

О бюджетных расходах и выживании бизнеса

Несмотря на оптимистические ожидания и бравурные заявления представителей власти и участников программы, бизнес не спешит с оценками возможного коммерческого эффекта общенационального кэшбека, аргументируя тем, что финальный дизайн программы еще никто не видел. Об этом, в частности, говорят, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей и Европейском бизнес ассоциации.

Опрошенные же РБК-Украина экономисты отмечают несвоевременность значительных бюджетных расходов во время войны на популистские правительственные проекты с неочевидными положительными эффектами.

Так, аналитики Экономической экспертной платформы отмечают, что реализация предлагаемого механизма поддержки отечественных производителей финансово обременительна для государственного бюджета и довольно сложна в администрировании. Кроме этого, будут нарушены конституционные права граждан Украины в части получения доступа к информации об их частной жизни, а именно о совершаемых ими покупках.

По мнению экспертов, государственная поддержка отечественного производителя должна быть реализована путем обеспечения благоприятного бизнес- и инвестиционного климата в государстве, устранения бюрократии и коррупции, защиты прав собственности, реформирования налоговой и правоохранительной системы, обеспечения прав и экономических свобод отечественного бизнеса в Украине.

Любые другие инструменты финансовой поддержки отечественных производителей могут применяться, но должны носить временный характер, направляться на наиболее пострадавшие от войны отрасли, быть прозрачными и доступными по условиям с минимальным вмешательством государства в работу рынка.

В случае несоблюдения этих требований внедрение каких-либо государственных программ приводит к искажению рынков, неэффективному распределению финансовых ресурсов, предоставлению преимуществ "избранным" компаниям, убивая при этом основной двигатель рыночной экономики – конкуренцию.

При подготовке материала использовались эксклюзивные комментарии представителей Министерства экономики, бизнеса и бизнес-ассоциаций, экспертных аналитических объединений, публичные заявления украинских топ-чиновников, публичные правительственные документы, а также документы, обнародованные замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярославом Железняком.