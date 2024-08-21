Украинцы смогут получать кэшбек от государства за покупки: как это будет работать и что говорит бизнес

Что такое украинский национальный кэшбек и как на этом заработать, как выглядят воздушные замки и реальность бизнеса, при чем здесь война и традиционная украинская политика – обо всем этом в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.
Что такое украинский национальный кэшбек и как на этом заработать, как выглядят воздушные замки и реальность бизнеса, при чем здесь война и традиционная украинская политика – обо всем этом в обзоре финансового редактора РБК-Украина Руслана Кисляка.
Содержание
Со 2 сентября в Украине заработает анонсированная президентом еще весной программа "Национальный кэшбек", на которую власти возлагают немалые надежды. Во-первых, государство хочет стимулировать национальных производителей, тем самым расширяя потенциальную базу пополнения бюджета.
По ходу чиновники надеются хотя бы частично решить устаревшую проблему "тени" в экономике, понемногу вытаскивая бизнес "на свет". Активно коммуницируется в обществе также желание помочь финансово наиболее нуждающимся, как это, например, было во время пандемии Covid-19 или в начале полномасштабной войны в 2022 году.
Кроме того, надеется государство немного прибавить жару экономике – хотя бы на четверть процентного пункта ВВП. Ожидается, в частности, увеличение объемов розничного товарооборота на 16,6 млрд гривен до конца текущего года и на 17,1 млрд в 2025-м.
Для достижения вышеуказанных целей власти решили взять немного денег из государственного бюджета – 3 млрд гривен в 2024-м и 6 млрд в 2025 году – и раздать одновременно бедным украинцам и богатым бизнесменам. Будущий результат таких инициатив сейчас оценить сложно. Для начала следует разобраться, что предлагает государство.
20 августа правительство одобрило порядок реализации экспериментального проекта предоставления государственной денежной помощи покупателям товаров и услуг украинского производства в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".
Согласно обнародованной замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком предварительной версии документа, финальную редакцию которого в Минэкономики пообещали опубликовать 21 августа, целью эксперимента является поддержка внутреннего спроса на отечественные товары и услуги, содействие восстановлению экономики, преодоление экономических последствий вооруженной агрессии РФ, повышение размера внутреннего производства, популяризация безналичных расчетов и увеличение объема уплаченных налогов.
Для этого государство намерено компенсировать гражданам 10% от стоимости купленных ими украинских товаров (кроме подакцизных). Кэшбек будет начисляться, в частности, на лекарства украинского производства, а также вино без содержания спирта и медовые напитки.
Участие покупателей, производителей и продавцов в программе добровольное, и есть ли кэшбек на конкретный товар в конкретном магазине, покупателя будет информировать магазин. Это также можно будет проверить на сайте программы. Участие в программе могут принимать только торговцы, обеспечивающие передачу государству информации о совершенных расчетных операциях, а также работающие на общей системе налогообложения. Свое участие в программе подтвердили уже основные торговые сети и производители потребительских товаров. Список участников постоянно расширяется.
Программа будет работать исключительно в безналичной форме. Чтобы воспользоваться кэшбеком, гражданам нужно будет оформить виртуальную или физическую карту в банке или в специальном приложении. При этом нужно дать согласие на передачу данных о транзакциях при оплате товаров или услуг по выбранным картам.
Средства будут начисляться до 20 числа каждого месяца следующего за месяцем совершения покупки. Максимальная ежемесячная сумма кэшбека может достигать 3 тысяч гривен. Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кэшбек, будет невозможно. Использовать средства от кэшбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 – даты окончания действия программы.
Перечень категорий товаров и услуг, на которые можно будет потратить средства кэшбека, включает более 70 позиций. В частности этими деньгами можно оплатить коммунальные и медицинские услуги, транспорт и мобильную связь, занятия спортом и походы в кино, услуги заведений питания. Можно задонатить ВСУ или купить военные облигации.
Среди услуг, которые можно оплатить средствами кэшбека, – ветеринарные, строительные и ремонтные, услуги издательства и полиграфии, санитарной уборки, туристические и услуги отелей.
Оплатить кэшбеком можно телевизионные и радиоуслуги, услуги пекарен и станций технического обслуживания, ателье по пошиву одежды и химчисток, фотостудий и мастерских по ремонту обуви и шляп, прокат одежды и походы в заведения красоты.
Деньгами кэшбека можно рассчитаться за услуги эвакуатора и ремонт бытовой техники и электроники, занятия в танцевальных студиях и походы в театры, посещение парков развлечений, цирков, аквариумов, дельфинариумов, музеев, туристических достопримечательностей и спортивных заведений. Оплатить можно даже юридические услуги и обучение в учебных заведениях. Платить этими средствами можно в церкви и на почте. А еще можно оплачивать лизинг и аренду лодок, ритуальные услуги и даже походы в боулинг.
Для производителей
Подайте заявление о присоединении к Перечню украинских производителей через портал Дія.
Зарегистрируйте свои товары в Перечне товаров украинского производства.
Для потребителей
Подайте заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратитесь в отделение банка.
Дайте разрешение на передачу данных о транзакциях при покупке товаров.
Откройте текущий счет со специальным режимом использования и получите виртуальную или физическую карту.
Обновите мобильное приложение Дія и выберите "Национальный кэшбек".
Важно! Участником программы могут быть только граждане Украины от 18 лет.
Для продавцов
Подайте заявление о присоединении к Перечню продавцов через портал Дія.
Убедитесь, что вы на общей системе налогообложения и принимаете карты для расчетов.
Настройте РРО для выдачи фискальных чеков со штрихкодом товара.
Основные этапы запуска проекта
24 августа – старт регистрации производителей и продавцов в программе
2 сентября – старт программы для потребителей
В правительстве убеждены, что кэшбек как форма государственной поддержки граждан более эффективна для экономики, чем просто предоставление средств, ведь формирует дополнительный спрос на украинские товары. Это создает рабочие места в Украине и обеспечивает налоговые поступления. До 40% средств, потраченных на украинский товар, возвращается налогами в бюджет и идет на нужды ВСУ, напоминает первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.
"Внедряя кэшбек правительство стремится оказать финансовую поддержку гражданам, которые покупают украинские товары. С помощью этой программы многие смогут вовремя платить за коммунальные услуги в следующем отопительном сезоне. Это поможет снять часть финансовой нагрузки со многих украинских семей", - аргументирует министр социальной политики Оксана Жолнович.
По словам Юлии Свириденко, программа помимо прочего будет способствовать детенизации торговли, поскольку кэшбек будет начисляться исключительно на покупки, которые будут отражаться в фискальных чеках продавцов. Это будет способствовать повышению прозрачности финансовых операций и будет поддерживать легальный бизнес.
Вместе с тем, с бизнесом не все так однозначно.
В Ассоциации ритейлеров Украины – профильном объединении игроков рынка розничной торговли и компаний, напрямую связанных с ритейлом – отмечают, что правительственная программа обещает быть выгодной для всех участников. Граждане получают финансовую поддержку, бизнес – рост спроса на свою продукцию, а государство – дополнительные налоговые поступления, которые помогут поддержать экономику и Вооруженные Силы Украины.
Вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине и Молдове Светлана Чирва убеждена, что объединение усилий государственного и частного сектора в работе над программой национального кэшбека создаст лучшие условия для развития украинского малого и среднего бизнеса, а также для цифровизации экономики.
Однако аналитики совсем не уверены, что правительственная программа окажется одинаково полезной и прибыльной для всех участников. По словам эксперта Экономической экспертной платформы, старшего экономиста CASE Украина Владимира Дубровского, основными выгодоприобретателями национальной программы кэшбека среди бизнеса являются крупные торговые сети, и именно якобы они лоббировали эту инициативу. Малый же бизнес, преимущественно являющийся плательщиком единого налога, априори к программе не допускается. Так что воспользоваться потенциальными выгодами от нее не сможет даже теоретически.
Результатом реализации программы станет расширение рыночного доминирования крупных розничных сетей и повышение цен на товары. При этом далеко не факт, что получить дополнительную прибыль смогут производители.
Соглашается с коллегой ассоциированный эксперт CASE Украина Мирослав Лаба. "Слышал, что эту программу пролоббировали ритейлеры, чтобы заманить население в торговые центры – АТБ, Novus, Сільпо – особенно в малых городах, куда сейчас начали заходить эти торговые сети. В малых городах сейчас превалируют наличные деньги и рынки", – говорит собеседник РБК- Украина, отмечая потенциальный положительный эффект детенизации сектора.
Кроме того, государство действительно хочет поддержать отечественного производителя. Вопрос только в том, кого и как решит поддерживать власть. А это потенциальное поле для дискреции и увеличения государственного влияния на бизнес.
Следующий потенциальный эффект программы с прицелом на будущее – психологический: участники предоставляют доступ государству к информации о собственных банковских транзакциях. Таким образом шаг за шагом формируется общественное мнение, что это нормальная практика.
Несмотря на оптимистические ожидания и бравурные заявления представителей власти и участников программы, бизнес не спешит с оценками возможного коммерческого эффекта общенационального кэшбека, аргументируя тем, что финальный дизайн программы еще никто не видел. Об этом, в частности, говорят, в Украинском союзе промышленников и предпринимателей и Европейском бизнес ассоциации.
Опрошенные же РБК-Украина экономисты отмечают несвоевременность значительных бюджетных расходов во время войны на популистские правительственные проекты с неочевидными положительными эффектами.
Так, аналитики Экономической экспертной платформы отмечают, что реализация предлагаемого механизма поддержки отечественных производителей финансово обременительна для государственного бюджета и довольно сложна в администрировании. Кроме этого, будут нарушены конституционные права граждан Украины в части получения доступа к информации об их частной жизни, а именно о совершаемых ими покупках.
По мнению экспертов, государственная поддержка отечественного производителя должна быть реализована путем обеспечения благоприятного бизнес- и инвестиционного климата в государстве, устранения бюрократии и коррупции, защиты прав собственности, реформирования налоговой и правоохранительной системы, обеспечения прав и экономических свобод отечественного бизнеса в Украине.
Любые другие инструменты финансовой поддержки отечественных производителей могут применяться, но должны носить временный характер, направляться на наиболее пострадавшие от войны отрасли, быть прозрачными и доступными по условиям с минимальным вмешательством государства в работу рынка.
В случае несоблюдения этих требований внедрение каких-либо государственных программ приводит к искажению рынков, неэффективному распределению финансовых ресурсов, предоставлению преимуществ "избранным" компаниям, убивая при этом основной двигатель рыночной экономики – конкуренцию.
При подготовке материала использовались эксклюзивные комментарии представителей Министерства экономики, бизнеса и бизнес-ассоциаций, экспертных аналитических объединений, публичные заявления украинских топ-чиновников, публичные правительственные документы, а также документы, обнародованные замглавы парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярославом Железняком.