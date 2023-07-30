Украинцы смогут получить разрешение на оружие "в один клик": инструкция МВД

В Украине заработал "Единый реестр оружия". Сейчас известно, что уже почти 20 тысяч пользователей авторизовалось в "Едином окне гражданина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

С 23 июня в Украине заработал "Единый реестр оружия". Сейчас, по данным МВД, 19 588 пользователей уже авторизовались в "Едином окне гражданина".

Для подачи документов на оружие через электронный кабинет необходимо:

Зайти на портал "Единое окно гражданина".

Авторизоваться.

Оформить заявку.

Прикрепить пакет необходимых документов.

Добавить сканкопии.

Заверить копии электронной подписью.

Отправить заявку.

Для уточнения вопросов по поводу регистрации можно обратиться в контакт-центр ЕРЗ: 044-33-44-035 или чат-бот "Единого реестра оружия" в Телеграмм.

Подробнее о процедуре и как будет работать Единый реестр оружия в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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