Украинцы смогут получить помощь при рождении ребенка за границей: как это сделать

Украинцы, родившие ребенка в эвакуации за границей, смогут получить помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции.
Чтобы получить помощь при рождении ребенка, родители должны лично обратиться в органы социальной защиты. Однако при пребывании в другой стране это бывает трудно сделать.
Поэтому власти разработали законопроект, который дает возможность взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на время оккупированной территории.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.