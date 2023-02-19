RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы смогут получить помощь при рождении ребенка за границей: как это сделать

Фото: как получить помощь при рождении ребенка за границей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы, родившие ребенка в эвакуации за границей, смогут получить помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции.

Чтобы получить помощь при рождении ребенка, родители должны лично обратиться в органы социальной защиты. Однако при пребывании в другой стране это бывает трудно сделать.

Поэтому власти разработали законопроект, который дает возможность взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить:

  • заявление на получение помощи;
  • документы ребенка, которые были выданы в другой стране.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как легализовать свидетельство о рождении ребенка, полученное на время оккупированной территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
выплаты на ребенка