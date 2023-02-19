Украинцы смогут получить помощь при рождении ребенка за границей: как это сделать

Украинцы, родившие ребенка в эвакуации за границей, смогут получить помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства реинтеграции.

Чтобы получить помощь при рождении ребенка, родители должны лично обратиться в органы социальной защиты. Однако при пребывании в другой стране это бывает трудно сделать.

Поэтому власти разработали законопроект, который дает возможность взрослым получить деньги по упрощенной системе. Для этого нужно отправить: