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Украинцы удивили Европу высоким уровнем образования, - демограф

Фото: демограф Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Наталья Юрченко

Имидж украинца за границей изменился в лучшую сторону после начала полномасштабного вторжения. В частности, украинские беженцы удивили европейцев уровнем образования.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Она отметила, что до начала полномасштабной войны в европейские страны ехали в основном заробитчане. Однако в 2022 году, убегая от войны, в Европу выезжали женщины с детьми. По ее словам, 70% уехавших украинок имеют высшее образование.

"По крайней мере, в тот самый страшный период весны 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования. В общей сложности до 90% беглецов от войны - это горожане. Жители сел за границу не уезжали. С уехавшими мы теряем образовательный потенциал", - отметила демограф.

Либанова добавила, что европейцы кардинально изменили представление об украинцах, особенно удивил уровень образования.

"Но украинцев увидели как образованных людей, способных учиться. И к этому имиджу очень добавили наши защитники. Мало кто думал, что наши военные будут так быстро овладевать западным оружием", - объяснила демограф.

Напомним, по оценкам Эллы Либановой, после войны в Украину вернется половина уехавших в начале вторжения граждан. Не исключено, что поможет патриотизм.

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ЕвросоюзЭлла Либанова