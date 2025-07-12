Украинцы не сошли с ума. Психиатр Борис Михайлов - о моде на депрессию, ПТСР и смысле жизни

Главное:

Жизнь без цвета. Как выглядит депрессия изнутри? Типичный портрет состояния.

Мифы о ПТСР. Почему не у каждого, кто пережил стресс, есть посттравматическое расстройство.

Почему украинцы, несмотря на войну, оказались психологически устойчивыми, но все же склонны к определенным "трендам" в ментальных расстройствах?

Когда "плохое настроение" - опасно? Симптомы, которые должны насторожить и заставить обратиться к врачу.

Послеродовая депрессия. Почему не стоит недооценивать это состояние и как оно проявляется?

Как экзистенциальная угроза выживания во время полномасштабного вторжения повлияла на склонность к самоубийствам?

Какие категории людей наиболее податливы к развитию депрессивных и тревожных состояний?

Простые и эффективные шаги, которые помогут вам оставаться на плаву: от физической активности до поиска смысла жизни в самые сложные времена.

Часто люди склонны в периоды плохого настроения, усталости или раздражения говорить: "У меня депрессия". На самом деле депрессия - это медицинский диагноз с серьезными эмоциональными, поведенческими и физическими проявлениями, выходящий далеко за рамки обычной хандры.

В современном обществе, где ментальное здоровье становится все более обсуждаемой темой, чрезвычайно важно различать временное угнетение от настоящего заболевания, которое требует профессиональной помощи.

Особенно это актуально для Украины, где, несмотря на военное время, психологическое состояние населения оказалось на удивление крепким, хотя и с ростом тревожных состояний, а не только депрессивных.

В интервью РБК-Украина доктор медицинских наук, профессор кафедры общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Борис Михайлов рассказал, как отличить депрессию от временного угнетения, когда стоит обращаться за помощью, как предотвратить депрессию, а также о том, почему не стоит заниматься самодиагностикой. Кроме того, психиатр объяснил "моду" на определенные диагнозы, например ПТСР, и почему сейчас в Украине уменьшилось количество суицидов.

– Почему депрессия - это не просто "плохое настроение"? Когда речь идет именно о заболевании и диагнозе?

– Действительно, люди часто злоупотребляют термином "депрессия" и по любому поводу говорят: "Я в депрессии".

Нужно различать естественную психологическую реакцию на негативное событие, например, неприятности на работе и, как следствие, плохое настроение, и болезненное состояние, которое требует специализированной помощи.

В первом случае речь идет не о депрессии, а о временной ситуации, когда человек испытывает негативные эмоции, ведь пока нет оснований для положительных.

А депрессия - это угнетенное состояние в течение длительного периода, по меньшей мере недели. Часто это состояние наступает без причины. Или же даже если причина и была, она уже в прошлом, а подавленное настроение осталось.

У человека при этом наблюдается компонент тревожности:

нарушение сна

нарушение аппетита

общее обессиливание

снижение продуктивности и работоспособности - умственной и физической

То есть человек без соматического заболевания чувствует себя очень подавленным в физическом, психологическом, эмоциональном смысле.

На фоне этого появляются и головные боли, и различные мигрирующие боли. Жизнь теряет цвета. Когда-то была эра черно-белого телевидения. Больные очень ярко на том этапе описывали, что их состояние можно сравнить с ситуацией, когда смотрел "цветную" телепередачу, и вдруг она стала черно-белой. Жизнь уже не то что не радует - человек теряет к ней всякий интерес и фактически угасает.

– Стоит ли самостоятельно использовать инструменты вроде шкалы депрессии Бека, которая доступна онлайн? Их можно считать информативными или все же не стоит заниматься самодиагностикой?

– У людей должна быть общая осведомленность о критериях оценки своего здоровья, стиля жизни, психологического состояния и тому подобное. И люди должны осознавать последствия самодиагностики, а затем - и самолечения.

Здесь есть граница, которую не надо переходить.

В медицинских вузах бытует выражение "болезнь третьего курса", когда начинается изучение непосредственно болезней, а не общетеоретических курсов. И почти все студенты начинают ощущать у себя симптомы того или иного заболевания.

Так что образованность - дело неплохое, но часто приводит к тому, что люди ищут у себя болезни, которых нет.

Кроме того, существует феномен самосуггестии, то есть самовнушения. Человек или прочитав что-то, или узнав от знакомых или близких, начинает чувствовать это в себе.

В социуме есть и определенная "мода" на некоторые заболевания.

Сейчас, к сожалению, "в тренде" диагностика ПТСР и диагностика депрессии.

Нельзя сказать, что украинская популяция психологически полностью здорова и оптимистична - ведь мы понимаем, в каких обстоятельствах сейчас живем.

Но и искать болезненное состояние там, где его нет, - это излишне. Скажу больше: в результате действия психологических механизмов действительно может появиться, а затем укорениться определенная симптоматика, в том числе депрессивная и тревожная. Как говорится: "Не буди беду, пока она спит тихо". Мысль, высказанная наружу, может стать материальной.

– Какая тактика, если человек приходит к клиническому психологу, психотерапевту, психиатру или же к своему семейному врачу и говорит: "Я плохо себя чувствую, со мной что-то не так?"

– Если врачи выясняют, что соматического заболевания нет, то начинают искать психологическую причину, в том числе и признаки депрессии.

Мы клинически оцениваем состояние человека и даем определенную тестовую "батарею".

Это шкалы депрессии Гамильтона, Монтгомери-Асберга, Бека, Зунга и другие. И на основании интегрированной оценки определяем, есть ли у пациента клинические проявления депрессии.

Но не нужно самостоятельно проверяться на депрессию просто из любопытства. В жизни много более увлекательных занятий, чем заполнить шкалу Бека в интернете - например, погулять с ребенком, сходить в кино, заняться чем-то продуктивным.

Тем более, эти шкалы являются субъективными. В клинической практике врачи всегда сравнивают результаты субъективных и объективных шкал. И часто разница между этими результатами поражает. А ведь люди сейчас самостоятельно заполняют не только шкалы на определение депрессии - они даже находят онлайн шкалы на выявление шизофрении и тому подобное. И сами устанавливают себе серьезные диагнозы.

Не у каждого, кто пережил стресс, есть посттравматическое расстройство (фото: Getty Images)

– А какие симптомы должны насторожить? Когда все-таки надо бить тревогу, чтобы не пропустить заболевание?

– Среди проявлений депрессии самым первым, как я уже говорил, является стойкое подавленное эмоциональное состояние. Причем с характерной для депрессии суточной динамикой.

Другие болезненные состояния характеризуются тем, что человек лучше всего чувствует себя утром и в первой половине дня, а усталость, ухудшение самочувствия и настроения наблюдаются ближе к вечеру.

В случае депрессии, наоборот, субъективно самыми тяжелыми часами суток является первая половина дня, а к вечеру появляется "светлое окошко".

При этом теряется работоспособность, прежде всего умственная. Человек делает все "на автомате", тратит значительные усилия на работу, знакомую ему много лет. Человеку сложно понять задачи и сконцентрироваться на них.

Возникает бессонница. Есть потеря аппетита.

Если такое состояние длится больше месяца, и человек не обращается за помощью, а пытается сделать что-то самостоятельно, то наблюдается и потеря массы тела.

У женщин нарушается менструальный цикл. У мужчин возникает эректильная дисфункция.

От американцев к нам пришел термин "ангедония" - потеря удовольствия от привычной жизни. Человека ничего не радует даже тогда, когда все хорошо, ничего плохого не происходит, в семье и на работе все в порядке, объективно нет никаких неприятностей.

Некоторые женщины даже замечают, что у них исчезает материнская любовь к своим детям, а взамен появляется равнодушие.

Такие состояния, безусловно, требуют обращения к специалистам.

У нас до сих пор сохраняется стигма в отношении психиатрии, поэтому многие люди не хотят обращаться в специализированную психиатрическую сеть. Однако есть много других вариантов. Сейчас расширяется сеть психологической помощи, в рамках которой люди получают помощь клинических психологов. Быстрыми темпами открываются центры ментального здоровья в областных и районных центрах. У людей есть возможность обратиться и в государственное, и в частное учреждение.

Если человек нуждается в помощи, он ее получит. Если человек бил тревогу, но с медицинской точки зрения с ним все в порядке, специалисты его успокаивают и дают элементарные советы, как избавиться от негативных мыслей. Это, в частности, и советы о том, чтобы заняться своей повседневной жизнью, дальнейшим развитием, реализацией своих намерений и мечтаний и т.д.

Главное, что я хочу сказать: если это не болезненное состояние, а даже если и болезненное, основное для человека - это иметь целенаправленную деятельность, которая придает смысл жизни. Это может быть работа, семья, волонтерство, хобби.

Пусть даже эта деятельность будет казаться несколько искусственной, но она должна быть. Это и есть смыслообразующий стержень, вокруг которого строится жизнь; при этом из психики вытесняются негативные мысли. Свою лепту человек должен вносить. Это работа над собой, выполнение рекомендаций врачей, мысли, а затем - и действия для восстановления своей социальной активности.

Наши соотечественники за рубежом, которые не смогли устроиться на работу, не выучили язык, не видят перспектив, а значит, и смысла жизни, как раз и сталкиваются с депрессивными и тревожно-депрессивными состояниями.

– Какое лечение депрессии назначают? Насколько эффективны антидепрессанты - группа препаратов, которые сейчас "на слуху"?

– Сейчас в США 40% взрослого населения принимают антидепрессанты.

"Тренды" по применению определенных препаратов действительно есть, и это касается не только лекарственных средств психофармакологической группы. Есть "мода" на статинотерапию, антихолинергические препараты, витамин D и многое другое. Причем пройдет несколько лет, и все забудут, что такое было вообще.

Это касается и антидепрессантов, о которых сейчас столько разговоров.

Безусловный плюс антидепрессантов в том, что они не вызывают зависимости, в отличие от транквилизаторов, особенно бензодиазепинового ряда. Ведь сейчас многие люди злоупотребляют, например, гидазепамом, а такие препараты часто вызывают привыкание и зависимость.

Антидепрессанты зависимости гарантированно не вызывают. Это, во-первых.

Во-вторых, мы живем в эпоху третьего поколения антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. У них меньше побочных эффектов, чем у классических антидепрессантов, например в отношении набора избыточной массы тела.

Минусами новых поколений антидепрессантов является так называемое латентное окно терапевтического действия. То есть чтобы человек субъективно почувствовал положительное действие, нужно 10-14 дней, пока не сформируется плато насыщения в сыворотке крови.

И часто пациентов беспокоит то, что они принимают препарат, но изменений к лучшему не чувствуют. Приходится комбинировать антидепрессанты с другими препаратами, с теми же транквилизаторами.

Антидепрессанты указанной группы требуют длительного приема. И беда в том, что люди самостоятельно прекращают лечение, когда наконец-то чувствуют эффект.

Мотивируют это тем, что у них уже все хорошо, а еще где-то они услышали, что могут "посадить" печень этим лекарством и т.д.

Преждевременная самостоятельная отмена препарата приводит к 90% вероятности возвращения симптоматики и формирования резистентности.

То есть чувствительность к препарату снижается, и тогда нужно повышать дозу, заменять препарат или комбинировать его с другим.

Итак, если человек начал принимать препарат, его надо принимать несколько месяцев, а затем постепенно отменять под контролем врача.

И самоназначение любых лекарственных средств, в том числе антидепрессантов, недопустимо.

Есть определенный алгоритм приема и постепенного прекращения применения антидепрессантов, которого следует придерживаться. Только при таком условии эпизод депрессии останется в прошлом.

– Насколько распространенной сейчас является депрессия?

– С началом полномасштабной войны прогнозировался значительный рост частоты психических расстройств, достигающих болезненного уровня. Однако психологическое состояние украинской популяции достаточно крепкое, поэтому она приспосабливается ко многим условиям.

Хотя да, частота депрессии выросла, но не до катастрофических показателей.

Есть два варианта депрессии. Существует депрессия как врожденное заболевание вроде шизофрении. И есть невротические или психогенные депрессии вследствие эмоционального стресса - сверхвысокого или хронического. Толчком к развитию может стать болезненное событие, например, потеря родного человека.

В Украине увеличилась частота тревожных состояний. Речь идет о:

панических атаках

генерализованном тревожном расстройстве

смешанные тревожно-депрессивные расстройства

расстройства адаптации, которые характеризуются расстройствами эмоций депрессивного и тревожного спектра

Но и здесь нет катастрофических показателей, хотя частота тревожных состояний пока выше, чем депрессивных. И это естественно, ведь тревога является генерализованным, интегративным, биологически обусловленным механизмом, которым организм человека реагирует на негативные события.

Большинство тревожных состояний эмоционально-стрессового происхождения лечат также антидепрессантами и короткими курсами транквилизаторов.

При этом и при депрессивных, и при тревожных состояниях большую роль играет психотерапия.

Не могу не сказать несколько слов о ПТСР.

Сейчас кто только не говорит о ПТСР. Это многочисленные публикации в интернете, сообщения блогеров о массовой распространенности ПТСР и так далее.

Так вот, ПТСР возникает, если человек лично пережил событие катастрофического характера, которое было угрожающим для его жизни.

Речь идет об участниках боевых действий и гражданских лицах, пострадавших от обстрелов и тому подобное. Все остальное - это не ПТСР. Это тревожные, депрессивные, тревожно-депрессивные реакции.

Кстати, у участников боевых действий частота ПТСР составляет не более 10-15%.

Конечно, если диагностировано ПТСР, то необходимо лечение, а затем - реабилитационные мероприятия.

Плюс антидепрессантов в том, что они не вызывают зависимости, в отличие от транквилизаторов (фото: Getty Images)

– Возвращаясь к теме депрессии. Какие риски суицида у людей с депрессией? Есть ли сейчас статистические данные?

– Наибольшей частота суицидов в нашей стране была в 1990-х годах - тогда мы достигли показателей, почти сопоставимых с угро-финской группой (а у них эти цифры самые высокие, что, кстати, является непонятным феноменом).

Сейчас со статистикой по суицидам у нас сложно.

Что касается самоубийств вследствие психических заболеваний, а именно тяжелой депрессии, то ее частота составляет всего несколько процентов от общего количества суицидов.

Суицид - это экзистенциальная трагедия, когда человек вследствие какого-то события постепенно или импульсивно переживает тягу и мотивацию к окончанию жизни.

И сейчас, хотя это может казаться парадоксальным, есть уменьшение количества самоубийств по сравнению с мирными временами. Ведь ежедневно мы переживаем стресс военного времени, когда текущая жизнь расценивается как угроза. И здесь не до суицидов - на первое место выходит выживание.

Мотивируется противоположная сфера психики. То, что в свое время Зигмунд Фрейд разделял на либидо и мортидо - две противоположные силы, которые, по теории психоанализа, управляют человеческой психикой. Либидо связано с жизнью, творчеством и сексуальным желанием. Мортидо, наоборот, ассоциируется со смертью, разрушением и самоуничтожением.

Фрейд и ввел понятие потребности самоубийства в структуру личности.

В такие сложные времена, как у нас сейчас, склонность к суицидам уменьшается. Сейчас речь идет о выживании и популяции в целом, и каждого человека в частности.

– Часто подавленное настроение "запивают" алкоголем или же употребляют другие психоактивные вещества. Это опасно?

– Психоактивные вещества облегчают эмоциональное состояние, поэтому естественно, что их потребление в сложные времена растет. Но такое облегчение непродолжительное, а потом становится еще тяжелее. После употребления алкоголя, в частности, наступает похмелье.

С этим надо бороться благодаря психообразованию и пропаганде здорового образа жизни.

Медицина у нас де-факто борется уже с последствиями, а не с причинами, и оказывает помощь людям, которые являются зависимыми от психоактивных веществ, в том числе и алкоголя.

Для предотвращения распространенности таких зависимостей нужна постоянная междисциплинарная, межотраслевая программа профилактики.

На уровне государства пока не сформирована система для решения этой проблемы.

– Влияет ли депрессия на физическое здоровье?

– Да, может влиять, и сейчас выделяют разновидность так называемой соматогенной, лярбированной депрессии.

Такая депрессия проявляется не расстройством эмоционального состояния, а расстройством в соматической, физической сфере:

нарушение работы пищеварительной системы

головная боль

боль в других системах и органах

нарушение сна

потеря массы тела

Такие пациенты с соматическими жалобами попадают в поле зрения семейных врачей, неврологов, кардиологов, гастроэнтерологов. И эти врачи занимаются исключением соматических болезней, пока все-таки не идентифицируют депрессивные расстройства.

Взаимосвязь соматики и психики очень значительна.

– Какие риски и в чем опасность депрессии у беременных и после родов?

– По причине гормональной перестройки всего организма женщины по-разному переносят беременность. И сама по себе беременность может быть фактором, который вызывает депрессивную реакцию. Впрочем, обычно счастье будущего материнства все-таки превышает негативные эмоции.

Есть другой вариант - когда беременеет женщина с уже имеющейся депрессией.

И здесь есть проблема, особенно в первом триместре. Всегда возникает дилемма, продолжать ли терапию антидепрессантами или отменять их.

В первом триместре беременности желательно эти препараты не применять.

Если нет другого выхода, и депрессия тяжелая, а после отмены антидепрессантов состояние обостряется - терапию продолжают.

Есть еще послеродовая депрессия, и тоже в двух вариантах.

Один вариант - тяжелый. Это депрессия болезненного уровня, спровоцированная родами. У женщин с такой разновидностью депрессии появляются и суицидальные мысли. Иногда возникает даже такое угрожающее состояние, как агрессия к ребенку.

Это, к счастью, явление редкое, но возможное. И оно требует немедленного лечения высокими дозами антидепрессантов. Мать обычно госпитализируют в психиатрическую больницу, а ребенка переводят на искусственное вскармливание. В большинстве случаев такую депрессию удается успешно преодолеть.

Другой вариант - депрессия невротического характера. Она более длительная - может сохраняться до года после рождения ребенка.

Такое состояние является не чисто депрессивным, а астено-депрессивным. Оно обусловлено бессонницей, вставанием к ребенку ночью, необходимостью кормить грудью, беспокойством, капризами и болезненностью малыша. Усталость накапливается, и у матери формируется депрессивное состояние. Ребенка при этом также приходится переводить на искусственное вскармливание. Но уже после года, когда ребенок начинает лучше спать, становится на ножки, узнает маму и т. д., это состояние в основном проходит даже без терапевтического вмешательства.

– А есть ли группы риска по развитию депрессии?

– Да, есть категории людей, которые более склонны к появлению тревожных и депрессивных состояний:

Пожилые люди - как по социальным, так и по биологическим причинам

Люди, которые лично пережили события катастрофического уровня

Одинокие люди

Люди, перенесшие черепно-мозговые травмы

Люди после тяжелых инфекционных заболеваний. В частности, после COVID-19 имеем много пациентов с вторичными депрессивными состояниями. У них восстановилась легочная функция, а вот депрессивное состояние сохраняется до 1-1,5 года

Люди с неизлечимыми заболеваниями, в частности онкологическими

Относительно последней категории пациентов есть определенные трудности. Очень часто у людей, которые борются с онкологическими заболеваниями, возникают тревожные и депрессивные состояния.

Такие состояния очень распространены среди пациентов, которые попадают уже в систему паллиативной, хосписной помощи. Наряду с основным лечением, таким как химиотерапия, или обезболивающими препаратами люди с онкологической патологией должны получать и психофармакологические лекарственные средства. Если такой человек не получит своевременно психологическую или психиатрическую помощь, это может привести к ощущению беспомощности, потере оптимизма и веры; возможны даже суицидальные мысли.

По государственной Программе медицинских гарантий мы имеем пакеты по инсульту, инфаркту миокарда, есть пакеты и по онкологическим заболеваниям. Но психиатрическая помощь не всегда имеется в гарантированных государством пакетах. Впрочем, в основном этих пациентов все-таки удается обеспечить психиатрической помощью за счет государства.

– Что каждый из нас может сделать, чтобы избежать тревожных и депрессивных состояний и не стать пациентом психиатра?

– На стресс мы отвечаем повышением артериального давления и выбросом адреналина.

Увеличиваются частота сердечных сокращений и частота дыхания, возникает напряжение мышц, повышается уровень глюкозы в крови. Это физический ответ на стресс.

Впрочем, с развитием цивилизации у нас все меньше возможностей на адекватный физический ответ.

А указанные реакции накапливаются, и это нужно "куда-то девать". Должна быть физическая нагрузка.

Это могут быть как занятия в спортзале, так и обычные прогулки во дворе или парке.

По возможности должны быть досуг и развлечения. Даже просто посмотреть на цветение растений - это отвлечение от негатива.

В торговом центре можно же не только совершить покупки, а, например, пойти посмотреть на рыбок в аквариуме.

Важно уделить внимание родным и близким, позвонить друзьям детства - то есть делать все, чтобы не замыкаться в себе.

В зависимости от места пребывания можно посещать культурные события - это тоже отвлекает.

В осенне-зимний период следует сосредоточиться на условном удлинении светового дня. В лечении депрессии есть даже такой метод, как терапия светом. Человека помещают в комнату с ярким светом на несколько десятков минут, а иногда и часов. Летом у нас достаточно естественного света, а вот осенью и зимой его не хватает.

Кроме того, в наши непростые времена важно иметь своего психолога или психиатра, к которому можно в любое время обратиться и проконсультироваться.

Борис Михайлов (фото предоставлено врачом)