Украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц огнестрельного оружия за три недели

Что делать, если вы нашли оружие

Ранее РБК-Украина объясняло, что в случае, если вы обнаружили оружие или боеприпасы, важно действовать ответственно, чтобы избежать опасности. Полиция отмечает важность соблюдение таких правил:

- Не прикасайтесь и не приближайтесь. Даже предмет, который выглядит безопасным, может быть взрывным устройством.

- Сообщите правоохранителям. Звоните на 102 или обращайтесь в службу спасения по номеру 101.

- Обеспечьте безопасность окружающих. Предупредите людей рядом и попросите их отойти на безопасное расстояние.

- Оставайтесь на месте. Сохраняйте безопасную дистанцию и дождитесь прибытия специалистов.

- Не публикуйте информацию в соцсетях. Это может создать панику или привлечь нежелательное внимание.

Юридическая ответственность за незаконное обращение с оружием

Согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины, незаконное хранение, владение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия (кроме охотничьего гладкоствольного), боеприпасов или взрывчатых веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Повторное правонарушение или использование оружия в преступных целях может повлечь более суровое наказание в зависимости от обстоятельств. Лица, которые добровольно сдают найденное оружие или боеприпасы в правоохранительные органы, освобождаются от уголовной ответственности.

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