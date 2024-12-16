Украинцы задекларировали более 1 тысячи единиц огнестрельного оружия за три недели

За первые три недели с момента старта процедуры декларирования огнестрельного оружия граждане Украины задекларировали более 1 тысячи единиц оружия. Среди них более 350 автоматов и 470 гладкоствольных ружей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.
Кроме автоматов и гладкоствольных ружей в Национальную полицию было передано более 80 тысяч боеприпасов. Граждане также добровольно сдали без декларирования еще 59 единиц оружия и более 18 тысяч боеприпасов.
Для декларирования найденного или полученного оружия нужно предоставить оружие в ближайшее подразделение Национальной полиции. Также необходимо подать пакет документов:
После подачи документов нужно дождаться принятия решения.
Ранее РБК-Украина объясняло, что в случае, если вы обнаружили оружие или боеприпасы, важно действовать ответственно, чтобы избежать опасности. Полиция отмечает важность соблюдение таких правил:
- Не прикасайтесь и не приближайтесь. Даже предмет, который выглядит безопасным, может быть взрывным устройством.
- Сообщите правоохранителям. Звоните на 102 или обращайтесь в службу спасения по номеру 101.
- Обеспечьте безопасность окружающих. Предупредите людей рядом и попросите их отойти на безопасное расстояние.
- Оставайтесь на месте. Сохраняйте безопасную дистанцию и дождитесь прибытия специалистов.
- Не публикуйте информацию в соцсетях. Это может создать панику или привлечь нежелательное внимание.
Согласно статье 263 Уголовного кодекса Украины, незаконное хранение, владение, приобретение или сбыт огнестрельного оружия (кроме охотничьего гладкоствольного), боеприпасов или взрывчатых веществ наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.
Повторное правонарушение или использование оружия в преступных целях может повлечь более суровое наказание в зависимости от обстоятельств. Лица, которые добровольно сдают найденное оружие или боеприпасы в правоохранительные органы, освобождаются от уголовной ответственности.
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