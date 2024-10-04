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Украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом: названы лидеры рынка

Пятница 04 октября 2024 11:40
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Украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом: названы лидеры рынка Фото: украинцы ввезли почти 17 тысяч автомобилей с пробегом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В течение сентября украинский автопарк пополнили почти 17 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По данным аналитиков рынка, в этом году это один из самых низких показателей регистраций импортируемых машин с пробегом, меньшее было только в январе. По сравнению с сентябрем 2023 года регистрация таких авто уменьшилась на 19%.

По отношению к предыдущему месяцу этот показатель упал на 34%. Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 46%.

Дальше идут:

  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 19%;
  • гибриды и авто с ГБО – по 5%.

При этом средний возраст б/у машин, которые в сентябре были импортированы из-за границы и перешли на украинские номера, составляет 9,2 года. Лидером регистраций среди ввезенных машин остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей луны вошли:

  • Volkswagen Golf – 1018 ед.;
  • Renault Megane – 793 ед.;
  • Skoda Octavia – 685 ед.;
  • Volkswagen Tiguan – 483 ед.;
  • Volkswagen Passat – 477 ед.;
  • Nissan Leaf – 440 ед.;
  • Audi Q5 – 426 ед.;
  • Audi A4 – 333 ед.;
  • Tesla Model 3 – 325 ед.;
  • Nissan Rogue – 322 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тысяч подержанных легковых авто, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом в сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster. В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.

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