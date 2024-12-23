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Украинцы определили лучший способ исключить повторную военную агрессию России

Фото: Вступление в НАТО является лучшим гарантировать безопасность (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (60%) считают, что исключить повторную военную агрессию со стороны России способно вступление Украины в НАТО. Вариант восстановления ядерного статуса выбрали 39%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Наименее эффективной из предложенных стратегий, по мнению респондентов, является создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения независимо от того, чьи войска будут привлечены к ее контролю.

По мнению 55% опрошенных, лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины является вступление в НАТО. Нейтральный статус, обеспеченный международными гарантиями, поддерживает 12% опрошенных.

Из предложенных вариантов наименее надежными с точки зрения безопасности страны для респондентов оказались внеблоковый статус Украины с ограничением собственных оборонных возможностей и ставка исключительно на собственные силы с сохранением оборонных возможностей. Эти сценарии поддержало по 3% респондентов.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%

 

 

Напомним, по данным опроса КМИС, 73% украинцев благосклонно относятся к идее восстановления ядерного оружия. В случае потери поддержки и санкции от Запада благосклонное отношение к восстановлению ядерного оружия снижается до 46%. Однако если Украина имеет достаточно ресурсов продержаться до момента получения ядерного оружия, то 58% готовы были бы пойти на потерю поддержки Запада с целью получения ядерного оружия.

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НАТО