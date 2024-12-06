Украинцы определили города с самым низким и высоким уровнем коррупции

В топе городов с высоким уровнем коррупции на сегодня Одесса, Днепр и Черновцы. В конце антирейтинга Чернигов, Сумы и Луцк. Наиболее коррупционными сферами остаются медицинские и образовательные учреждения. Правда, именно в этих сферах за последние 5 лет произошли положительные сдвиги. Сферы, где за этот период времени улучшения не произошло – городские власти, суды и прокуратура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк по поводу результатов девятого муниципального опроса IRI "Рейтинги городов Украины".

По ее словам, в пятерку городов с высоким уровнем коррупции по мнению опрошенных входят Львов, Черновцы, Днепр, Одесса и Полтава. В пятерку городов с самым низким уровнем входят Чернигов, Черкассы, Сумы, Луцк и Кропивницкий.

"О преодолении коррупции можно говорить на всех уровнях, но именно мнение граждан в этом плане должно быть качественным указателем. А украинцы в этом плане выставляются достаточно однозначно. Так, 35% опрошенных отмечает, что ключевым фактором в принятии решений депутатами местных советов до сих пор, к сожалению, остается самообогащение. 34% опрошенных отмечают, что для решения вопросов очень важны остаются личные связи с депутатами местного совета", – констатировала Шуляк.

Вместе с тем, в определенных сферах в борьбе с коррупцией за последние 5 лет произошли положительные сдвиги. Так, в сфере медицинских услуг в 2019 году сталкивались с коррупционными проявлениями 31% опрошенных. В 2024 году - 19%. В сфере образования – 17% в 2019 году и 8% в текущем. В деятельности полиции 8% в 2019 году и 6% в текущем.

"Нужно понимать, что в некоторых сферах, если смотреть на результаты исследования, уровень коррупции пока, к сожалению, не изменился. Так в деятельности регистрационных и разрешительных институтах он и 5 лет назад и сейчас составляет 3%. Такие же цифры для коррупционных проявлений со стороны городских властей, налоговых и таможенных органов, а также прокуратуры и судов", - подчеркнула Шуляк.

Она подчеркнула, что среди последних законодательных инициатив, направленных на преодоление коррупции, которые Парламент наконец поддержал, следует выделить законопроект №7283. В настоящее время он находится на подписи у президента.

"Этим документом для жителей общин вводится несколько эффективных инструментов народовластия. Благодаря им они смогут непосредственно влиять и принимать решение о том, каким должно быть устройство и развитие их общины. В частности, в вопросах формирования и распределения местного бюджета. Местных депутатов обязывают перед ними постоянно отчитываться", - сообщила Шуляк.

Кроме того, отметила она, достаточно масштабный план антикоррупционных преобразований содержится в программе Ukraine Facility, по которой Украина уже начинает получать 50 млрд евро от ЕС.

Он, акцентировал парламентарий, предусматривает проведение институциональных реформ, которые должны повысить состоятельность государства и общин, укрепить экономику и способствовать устойчивому развитию. Большой акцент в нем сделан на усиление антикоррупционных предохранителей, потому всем понятно, что любые реформы и лучшие планы восстановления могут легко сойти на нет из-за украинской коррупции.

В частности, предполагается:

Увеличение штата сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

Увеличение кадрового состава Высшего антикоррупционного суда;

Принятие новой антикоррупционной стратегии и Государственной антикоррупционной программы на период после 2025 года;

Утверждение плана мер по реализации Стратегии возврата активов на 2023-2025 годы;

"Важно, что выделение финансирования по Ukraine Facility происходит по принципу "сначала действия, потом деньги". Фактически, это стимулирование осуществлять реформы, также антикоррупционным предохранителем", - подытожила Елена Шуляк.