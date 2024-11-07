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Украинцы определили 5 ключевых документов законодательной рамки восстановления

Фото: Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В основе архитектуры планировочных документов комплексного восстановления Украины должна быть Государственная стратегия регионального развития и Генеральная схема планирования территории, региональные стратегии развития, стратегии развития территориальных общин и программы экономического и социального развития территориальных общин.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

Именно так должны выглядеть планировочные документы на национальном, региональном и местном уровне. При этом стратегированию дальнейшего восстановления украинцы придают особое значение.

По ее словам, в ходе публичных консультаций, к которым присоединились почти 1000 участников - граждане, бизнес, эксперты, представители власти и международных организаций, органы местного самоуправления по всей Украине, народные депутаты, международные партнеры и доноры, обсуждались все аспекты восстановления Украины, которое будет происходить согласно новой законодательной рамке - "Об основных принципах восстановления".

Речь идет о приоритетности восстановления, формате участия бизнеса в таких проектах, налоговых и других преференциях для проектов в деоккупированных и прифронтовых общинах, обязательности использования цифровой экосистемы DREAM, форматах привлечения граждан к планированию и контролю восстановления, эффективных антикоррупционных предохранителей, формате работы с международными донорами. , координация и взаимодействие между органами власти

Одна из тем обсуждения – какой должна быть архитектура планировочных документов по восстановлению – на какие документы следует ориентироваться в первую очередь. Следовательно, участникам предложили ознакомиться с несколькими видами планировочных документов на разных уровнях - национальном, региональном и местном.

На национальном уровне, сообщила Шуляк, перечень возглавляют в порядке приоритетности:

  • Государственная стратегия регионального развития Украины;
  • Генеральная схема планирования территории Украины;
  • Государственные целевые программы по восстановлению и развитию;
  • Схемы планирования отдельных частей территории;
  • Стратегия промышленного развития, корректирующаяся с Государственной стратегией регионального развития, региональными стратегиями развития и стратегическим развитием общин.

На региональном уровне:

  • Региональные стратегии развития;
  • Планы мер по реализации региональных стратегий развития;
  • Схемы планирования территорий Автономной Республики Крым, областей и районов.

На местном уровне:

  • Стратегии развития территориальных общин;
  • программы экономического и социального развития территориальных общин; Генеральные планы населённых пунктов;
  • Планы зонирования территорий;
  • Подробные планы территорий;
  • Комплексные планы пространственного развития.

"Анализ ответов участников показал, что стратегированию они придают особое значение. Но не менее важный аспект – согласование между собой этих документов", – подчеркнула Шуляк.

Она отметила, что, по мнению участников, должна быть согласованность документов в соответствии с Законом Украины "Об основах государственной региональной политики" и согласованность с планами восстановления Украины, разработанными в ответ на последствия военной агрессии.

Кроме этого, должны быть учтены требования Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" и положения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2027 годы. Не менее важный пункт – интеграция всех документов с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

"По результатам публичных консультаций мы видим, что архитектурные планировочные документы должны прежде коррелироваться с планами восстановления Украины и законодательством, в частности, теми законами, которые регулируют градостроительную деятельность и государственную региональную политику. Все это - основа нового, качественного законодательства о восстановлении", - резюмировала Кобчик.

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