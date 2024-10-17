Украинцы высказались, как должно происходить восстановление Украины: в ВР презентовали отчет публичных консультаций

По ее словам, публичные консультации проводились по ее инициативе на базе Комитета по партнерству с ОО Институт "Республика" в рамках Программы USAID "СОВЕТ: следующее поколение". В них приняли участие около 1000 участников – граждане, бизнес, эксперты, представители власти и международных организаций, органы местного самоуправления по всей Украине, народные депутаты, международные партнеры и доноры.

Главная тема обсуждения, сообщила Шуляк, - все аспекты восстановления Украины, которое будет происходить согласно новой законодательной рамке - "Об основных принципах восстановления". Речь идет о приоритетности восстановления, формате участия бизнеса в таких проектах, налоговых и других преференциях для проектов в деоккупированных и прифронтовых общинах, обязательности использования цифровой экосистемы DREAM, форматах привлечения граждан к планированию и контролю восстановления, эффективных антикоррупционных предохранителей, формате работы с международными донорами. , координация и взаимодействие между органами власти

"Один из самых актуальных и болезненных вопросов - какие населенные пункты нужно возобновлять в первую очередь. Участники обсуждения пришли к выводу, что подходящей формулой может быть предоставление приоритета населенным пунктам, где есть перспективы развития и трудоустройства и где до 70% жителей хотят проживать", - отметила нардеп.

По ее словам, в то же время, жители общин отмечают, что приоритетом в восстановлении должно быть восстановление критической инфраструктуры и защита инженерных коммуникаций, чтобы обеспечить полноценную жизнедеятельность общин, далее идет восстановление учебных заведений, культуры и т.п. с учетом фактора безопасности, а также налаживание сообщения между населенными пунктами.

Она подчеркнула, что сверхважным выводом публичных консультаций стало то, что бизнес готов приобщаться к возобновлению - он сам видит важность тех или иных проектов и их экономическую целесообразность, и готов вливать собственный ресурс в их развитие.

"Нужно дать бизнесу развиваться и упростить процедуру взаимодействия с государственными структурами, то есть делать это электронно. Это уменьшит админзатраты, время на согласование и позволит внедрить четкие сроки на выполнение или подготовку документации. Но в то же время бизнесу нужно упорядочение законодательства, упрощение системы взаимодействия предпринимателей с госструктурами, борьба с бюрократизмом, замедляющим и усложняющим все процессы", - подчеркнула председатель профильного комитета.

Среди ключевых предложений к законопроекту "Об основах восстановления", около 20 сверхважных пунктов, отметила Шуляк.

"Все предложения, полученные в ходе публичных консультаций, оформлены в отчет и будут переданы Министерству инфраструктуры. Мы надеемся, что большинство из них будет учтено в законопроекте "Об основах восстановления Украины". Это только первый шаг - фундамент, на котором строится будущее Украины" , – отметила Шуляк.

В заключение она добавила, что вскоре практика проведения публичных консультаций станет для Украины привычной, поскольку именно сегодня, 17 октября, Президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О публичных консультациях" № 3841-IX, которым предусмотрено проведение публичных консультаций всеми органами исполнительной власти, органами местного самоуправление и т.п. при введении любых управленческих решений.

Полноценно этот инструмент, являющийся одним из структурных маяков Ukraine Facility, заработает в Украине после завершения полномасштабной войны.