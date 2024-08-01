Украинцы выразили отношение к политическим партиям и ответили, когда хотят выборов

В мае 2024 года большинство украинцев (72%) выступают против проведения выборов в условиях полномасштабной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, который провел Национальный демократический институт (НДИ).
Поддерживают проведение выборов до окончания войны 24% респондентов
По данным опроса, 28% респондентов выразили положительное отношение к несуществующей партии, возглавляемой телеведущим Сергеем Притулой, отрицательное – также 28%.
Положительное отношение к партии "Европейская солидарность" (Петр Порошенко) выразили 23% опрошенных, негативное – 47%.
Партия УДАР мэра Киева Виталия Кличко поддерживает 18% респондентов, негативно относятся к ней 34% респондентов.
К партии "Разумная политика" (экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков) положительно относятся 18%, отрицательно – 27%.
Партия "Голос" (Кира Рудык) получила одобрительные отзывы 13%, отрицательные – 29%.
Правящую партию "Слуга народа" (Елена Шуляк) поддерживает 13% украинцев, в то же время 48% не одобряют ее деятельность.
К партии "Украинская стратегия" экс-премьера Владимир Гройсмана положительно относятся 12%, отрицательно – 36%.
Партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко поддерживают 9%, против – 57%.
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь получила 4% положительных оценок и 71% негативных.
В то же время, формулировка в опросе не предполагает, что респонденты планируют голосовать за эти партии.
Общенациональный телефонный опрос 8 - 25 мая 2024 среди 2 508 украинцев. Полевые работы проводились Киевским международным институтом социологии КМИС.
Напомним, в мае 2024 года наибольшей поддержкой украинцев пользуются Вооруженные силы Украины (91%). Рейтинг президента Владимира Зеленского значительно упал за последние полгода и стабилизировался около 45%.