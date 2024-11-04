Украинцы ответили, сколько времени готовы нести бремя войны

Социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. При этом все равно большинство украинцев (63%) отвечают утвердительно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
По данным опроса, в сентябре-октябре 2024 года 15% опрошенных заявили, то готовы терпеть войну несколько месяцев, а 4% - полгода.
По сравнению с февралем с 3% до 6% стало больше тех, кто говорит об одном годе, то есть всего об относительно длительном периоде говорят 69% украинцев.
С начала вторжения до февраля 2024 года ситуация практически не изменялась: стабильно около 71-73% отвечали, что они готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (и еще 2-3% говорили об одном годе). В этот же период о более коротком собственном запасе прочности (несколько месяцев-полгода) говорили 18-21%.
Между февралем и октябрем 2024 года социологи впервые фиксируют снижение доли тех, кто готов терпеть столько, сколько потребуется.
Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, "несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется".
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 20 сентября - 3 октября 2024 среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.
Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в сентябре 2024 года 83% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией.
Среди респондентов, верящих в победу, 39% считают, что она наступит через 1-2 года, 19,5% – что она наступит до конца этого года, 15% – что для этого нужно от 3 до 5 лет, 5% – более 5 лет, 2% – что победа произойдет "вряд ли при моей жизни".
Самыми оптимистичными ожидания победы были в феврале-марте 2023 года - тогда 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.