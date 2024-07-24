Украинцы ответили, на каком языке более престижно говорить среди их друзей и на работе

В 2015 году украинский называли наиболее престижным 43%, русский - 21,5%.

Абсолютное большинство (69,5%) респондентов, оценивая свой уровень владения украинским языком, ответили, что свободно им владеют, 27% - что их уровня владения украинским языком достаточно для общения на бытовом уровне, однако им трудно говорить на специальные темы, 2 % - что плохо понимают украинский язык, для них проблема общаться на нем, 0,5% - что вообще не понимают украинский язык.

Украинский язык родным назвали 78% опрошенных, в 2017 году таких было 68%, в 2015 году – 60%, в 2006 году – 52%. Ответили, что и украинский, и русский в равной степени являются для них родными, 13% опрошенных (в 2006 году такой ответ дали 16% респондентов в 2015 году – 22%). Доля тех, кто назвал родным русским язык, составляет 6%, в 2006 году таких было 31%, в 2015 году – 15%.

Разговаривают дома только или преимущественно на украинском 70,5% опрошенных, в 2015 году таких было 50%, в 2006 году – 46%. Разговаривают дома только или преимущественно на русском 11% опрошенных, в 2015 году таких было 24%, в 2006 году – 38%. Разговаривают примерно в равной степени на украинском и русском 18% (в 2015 году - 25%, в 2006 году - 15%).

Общаются за пределами дома (например, на работе, учебе) только или преимущественно на украинском языке 72% опрошенных, в 2023 году таких было 65%, в 2015 году - 46%. Только или преимущественно на русском - 8% опрошенных, в 2023 году - также 8%, в 2015 году таких было 24%. Разговаривают вне дома в равной степени на украинском и русском 20% (в 2023 году - 26%, в 2015 году - 29%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 среди 2026 респондентов. Опрос методом face-to-face только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.