Украинцы из трех областей смогут получить дополнительные выплаты: что для этого нужно

Украинцы из Донецкой, Николаевской и Херсонской областей могут получить дополнительные 6600 гривен помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ПриватБанк" .

Граждане смогут получить деньги от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Деньги будут перечисляться украинцам "ПриватБанк".

Сообщается, что получателей помощи выберут среди социально незащищенных слоев граждан, которые нуждаются в помощи и проживают в наиболее пострадавших от войны областях (Донецкая, Николаевская, Херсонская).

Подать заявку на помощь можно только лично в пунктах регистрации. Об открытии пунктов регистрации в указанных областях организация будет сообщать самостоятельно.

Выплата помощи в сумме 6660 гривен на каждого члена семьи будет производиться через платежную систему PrivatMoney. Средства автоматически перечислятся на банковскую карту или счет получателя.

При этом если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации он неправильно указал ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. По этому номеру средства через платежную систему PrivatMoney можно получить в "Приват24", терминалах самообслуживания, банкомате, отделении "ПриватБанка" или по телефону 3700.

Отметим, что HEKS EPER начала свою деятельность в Украине вскоре после начала полномасштабной войны. С первых дней организация фокусируется на оперативном реагировании на кризисные ситуации и оказывает важную помощь гражданскому населению в районах прифронтовых Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской областей и Одессы. Помощь фонда сосредоточена на обеспечении основных потребностей: еды, питьевой воды, средств гигиены, восстановлении разрушенного жилья.

Денежная помощь для украинцев

Напомним, с октября денежная помощь украинцам от гуманитарных организаций увеличилась. Так, ежемесячные выплаты составляют 3600 гривен вместо 2200 гривен на одного человека.

К тому же, жители шести областей могут получить новую денежную помощь в 10800 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.