Украинцы стали больше опасаться роста цен и падения курса гривны к доллару

Индекс текущего положения (ИПС) вырос и составляет 56 п., что на 1 п. выше уровня этого показателя в марте. Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в апреле вырос на 0,4 п. и составляет 92 п.

В апреле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 0,5 п. и составляет 123,3 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,5 п. и составляет 181,8 п. 155,6 п.

"В апреле 2024 года почти все показатели потребительских настроений без изменений. На сегодня наблюдается тенденция к стабилизации как потребительских настроений, так и восприятия текущего положения и экономических ожиданий. Единственное значимое изменение - рост индекса девальвационных ожиданий. Население Украины более негативно оценивает перспективы отношения курса валют в течение ближайших трех месяцев", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Инфляция и курс доллара

Напомним, инфляция в Украине в апреле 2024 года стабилизировалась на уровне 3,2% - минимальном с осени 2020 года.

НБУ улучшил прогноз по росту потребительских цен до 8,2% на 2024 год. Центробанк прогнозирует умеренное ускорение инфляции с учетом исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года, последующего возобновления потребления и повышения расходов бизнеса в условиях войны.

Большинство прогнозов говорят о том, что курс доллара в 2024 году будет расти. В частности, финансовые аналитики в апреле прогнозировали курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,81 грн/доллар, банкиры – 41,69 грн/доллар.