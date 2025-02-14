Украинцы в списке самых больших отказов во въезде на границе Германии: детали

Почти пятая часть всех лиц, которым было отказано во въезде на границу Германии с усиленным пограничным контролем, - граждане Украины.

Несмотря на то, что украинцы, спасаясь от войны, могут рассчитывать на защиту в любой стране ЕС и право путешествовать по Шенгенской зоне.

С августа 2023 года украинцы составляют 19,1% всех отказов на немецкой границе, что ставит их на второе место после сирийцев (19,8%). Эти данные впервые были опубликованы Немецким информационным агентством (dpa).

Усиление пограничного контроля Германии началось в октябре 2023 года, когда были введены новые проверки на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией. Всего в 2024 году количество отказов на границе Германии увеличилось до 45 000 человек (по состоянию на ноябрь), по сравнению с 35 618 отказами в прошлом году, несмотря на снижение количества зарегистрированных нелегальных мигрантов.

Причиной для отказа украинцам, вероятно, является то, что многие из них пытаются переехать в Германию из других стран ЕС, где уже получили защиту. Министерство внутренних дел Германии указало, что такие попытки, осуществляемые тайно или без предварительного разрешения, становятся одной из причин отказов.

Эти данные стали частью более широкой дискуссии в Германии, связанной с тем, что украинские беженцы получают более щедрое пособие по безработице по сравнению с другими странами ЕС. Христианские демократы (ХДС/ХСС), которые готовятся к выборам, пообещали сократить пособие для украинцев, чтобы стимулировать занятость в стране.

Представители МВД также сообщили, что отказ украинцам может быть вызван отсутствием дополнительных документов, которые нужны для туристических поездок по Шенгенской зоне.

Этот вопрос стал ключевым в предвыборной кампании, где оппоненты обвиняют ХДС/ХСС в нарушении законодательства ЕС, поскольку они планируют отказать во въезде всем нелегальным мигрантам, включая просителей убежища.

Депутат от партии Die Linke Клара Бюнгер заявила, что "это полностью игнорирует тот факт, что пограничные службы уже отказывают людям в огромных масштабах", ссылаясь на официальную статистику.