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Украинцы рассказали, каких подарков хотели бы на Новый год для себя и страны

Фото: украинцы хотят победы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В своих пожеланиях Святому Николаю для страны украинцы в этом году были как никогда единодушны: 43% попросили бы окончания войны победой Украины, 37% - выбрали возвращение живыми и здоровыми всех бойцов Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, 7% украинцев хотят, чтобы Россия прекратила существование, а 5% – чтобы Владимира Путина положили рядом с Владимиром Лениным в мавзолее.

Для себя в подарок на Новый год украинцы тоже хотели бы одержать победу (25%) и мир (23%). Материальные подарки в этом году не в тренде.

Что бы Вы хотели получить в подарок для себя на Новый год? (в %; респонденты называли собственный вариант ответа, приведены только те события, которые назвали 0,5% и более респондентов)

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2022 года большинство (54%) украинцев видят победу в изгнании российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 22% считают, что на этом нельзя останавливаться и нужно добиваться полного уничтожения русской армии и распада РФ изнутри.

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