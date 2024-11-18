Украинцы просят запретить электросамокаты в Киеве: детали

Напомним, в сентябре текущего года стало известно, что из-за многочисленных жалоб местных жителей ограничить использование электросамокатов хотят в Ивано-Франковске.

Позже сообщалось, что пешеходную зону улицы Независимости в Ивано-Франковске (известную как "стометровка") полностью закроют для прокатных электросамокатов. Благодаря перепрограммированию этих двухколесных транспортных средств, заехать туда будет невозможно.

Учитывая многочисленные нарушения ПДД украинцами на электросамокатах и количество ДТП с их участием, мы рассказывали, планируют ли в Украине изменять законодательство насчет электросамокатов, которые ездят по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Читайте также о штрафах для водителей электросамокатов (за что и сколько придется платить).

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