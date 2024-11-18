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Украинцы просят запретить электросамокаты в Киеве: детали

Прокат электросамокатов в Киеве предлагают запретить (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На сайте киевского городского совета опубликована электронная петиция, которая предлагает запретить предоставление услуг по прокату электросамокатов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию.

Почему прокат электросамокатов в Киеве предлагают запретить

Автор петиции Константин Мазурчук опубликовал электронную петицию №13278 утром 14 ноября 2024 года.

Запретить предоставление услуг по прокату электросамокатов в городе Киеве предлагается принимая во внимание:

  • большое количество ДТП с участием прокатных электросамокатов
  • игнорирование пользователями указанных электросамокатов Правил дорожного движения (ПДД) и безопасности

По состоянию на 12:25 18 ноября электронная петиция набрала 1788 подписей (из 6 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 55 дней.

Электронная петиция №13278 (скриншот: petition.kyivcity.gov.ua)

Напомним, в сентябре текущего года стало известно, что из-за многочисленных жалоб местных жителей ограничить использование электросамокатов хотят в Ивано-Франковске.

Позже сообщалось, что пешеходную зону улицы Независимости в Ивано-Франковске (известную как "стометровка") полностью закроют для прокатных электросамокатов. Благодаря перепрограммированию этих двухколесных транспортных средств, заехать туда будет невозможно.

Учитывая многочисленные нарушения ПДД украинцами на электросамокатах и количество ДТП с их участием, мы рассказывали, планируют ли в Украине изменять законодательство насчет электросамокатов, которые ездят по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Читайте также о штрафах для водителей электросамокатов (за что и сколько придется платить).

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