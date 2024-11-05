Украинцы предлагают сдавать водительские экзамены с помощью виртуальной реальности

Это нововведение, по мнению автора петиции, позволит сократить затраты на топливо, снизить нагрузку на инструкторов и значительно сократить очереди на экзамены.

"Дистанционная сдача экзаменов расширяет возможности для людей, которые живут в отдаленных районах, имеют ограниченные физические возможности или ограничены во времени. Это нововведение могло бы стать важным шагом в модернизации системы подготовки водителей, сделав процесс экзамена более гибким и доступным для широкого круга людей", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции также отмечает, что такой шаг продемонстрирует миру высокий уровень цифровой модернизации в Украине и обеспечит гибкость системы подготовки водителей.

Если петиция наберет достаточное количество подписей, она может стать основой для реальных изменений в процессе подготовки и сертификации новых водителей.

VR-технологии:

VR (Virtual Reality) - это виртуальная реальность, технология, создающая полностью искусственную, компьютерно генерируемую среду, в которую пользователь может "погрузиться" и взаимодействовать с ней как с реальным миром.

В VR-среде человек видит трёхмерные изображения, может перемещаться в виртуальном пространстве, взаимодействовать с объектами и даже ощущать присутствие других людей, если это многопользовательская среда.