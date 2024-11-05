RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинцы предлагают сдавать водительские экзамены с помощью виртуальной реальности

Фото: сдача на права в виртуальной реальности (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинцы предлагают внедрить технологии виртуальной реальности для сдачи водительских экзаменов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующую петицию на сайте Кабинета министров Украины.

Это нововведение, по мнению автора петиции, позволит сократить затраты на топливо, снизить нагрузку на инструкторов и значительно сократить очереди на экзамены.

"Дистанционная сдача экзаменов расширяет возможности для людей, которые живут в отдаленных районах, имеют ограниченные физические возможности или ограничены во времени. Это нововведение могло бы стать важным шагом в модернизации системы подготовки водителей, сделав процесс экзамена более гибким и доступным для широкого круга людей", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции также отмечает, что такой шаг продемонстрирует миру высокий уровень цифровой модернизации в Украине и обеспечит гибкость системы подготовки водителей.

Если петиция наберет достаточное количество подписей, она может стать основой для реальных изменений в процессе подготовки и сертификации новых водителей.

VR-технологии: 

VR (Virtual Reality) - это виртуальная реальность, технология, создающая полностью искусственную, компьютерно генерируемую среду, в которую пользователь может "погрузиться" и взаимодействовать с ней как с реальным миром.

В VR-среде человек видит трёхмерные изображения, может перемещаться в виртуальном пространстве, взаимодействовать с объектами и даже ощущать присутствие других людей, если это многопользовательская среда.

Напомним, что за последние месяцы спрос на обмен и обновление водительских удостоверений в Украине значительно вырос. По данным Сервисных центров МВД, граждане стремятся обновить свои документы для соответствия международным стандартам.

Кроме того, в Украине усилен контроль за экзаменами на водительские права. Ключевые изменения касаются видео- и аудиофиксации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виртуальная реальностьВодители