Украинцы в Польше могут остаться без бесплатного медобслуживания: кого коснется

Украинские беженцы в Польше, которые не работают официально или не платят медицинское страхование, могут потерять право на бесплатное медобслуживание. Законопроект сейчас ожидает рассмотрения в польском Сейме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Visit Ukraine.

Соответствующий законопроект уже подан в Сейм и ожидает рассмотрения. Если закон примут, изменения коснутся тех украинцев, которые:

работают неофициально и не платят страховые взносы;

не имеют официального трудового договора в Польше;

не зарегистрированы в системе медицинского страхования.

В то же время украинцы, которые официально работают и платят взносы на медицинское страхование, сохранят право на бесплатное лечение.

Если закон примут, новые правила начнут действовать через 30 дней после его принятия. Это может существенно повлиять на тысячи украинских беженцев, которые до сих пор пользовались польской медициной бесплатно.

В законопроекте объясняют, что реформа направлена на создание более справедливой системы здравоохранения. Ведь граждане Польши обязаны платить страховые взносы для получения медицинских услуг.

Эта инициатива является частью более широкой политической программы. Ранее кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский предлагал привязать социальные выплаты, в частности помощь "800+", к факту трудоустройства и уплаты налогов в стране.