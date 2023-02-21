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Украинцы улучшили оценку личного материального положения и ожидаемых изменений

Фото: украинцы заявили, что материальное положение улучшилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2023 года Индекс потребительских настроений в Украине уменьшился на 0,1 пункта и составил 83,8 п. Выросли индексы текущего личного материального положения и ожидаемых изменений материального положения, а также индекс целесообразности делать крупные закупки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

Индекс текущего положения вырос и составляет 46,4, что на 5,4 п. выше уровня этого показателя в декабре. Индекс экономических ожиданий в январе снизился на 3,7 п. и составляет 108,8 п.

В январе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 0,7 п. и составляет 129,3 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 3,6 п. и составляет 178,1 п. индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,2 п. и составляет 147,9 п.

"Индекс потребительских настроений не изменился за последний месяц. Наблюдается улучшение оценки текущего положения на фоне тенденции к снижению экономических ожиданий. При этом разница между этими двумя показателями все очень велика с начала полномасштабного вторжения", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GFK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 его осуществляет Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Напомним, инфляционные и курсовые ожидания украинцев в Украине в январе 2023 изменились разнонаправленно. Домохозяйства прогнозируют рост курса доллара и замедление инфляции.

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