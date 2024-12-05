Украинцы стали чаще покупать гибридные авто: опубликована "свежая" статистика

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 35,5% продаж новых автомобилей. В ноябре 2023 года этот показатель равнялся 45,2%. Вторым по размеру стал сегмент дизельных авто – 28,9%, в прошлом году им принадлежало 20,5% рынка новых автомобилей.

Доля гибридных автомобилей увеличилась с 18,5% до 22,5%. При этом электромобили охватили 12,8% против 15,4% в ноябре прошлого года. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее одного процента продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые авто – Skoda Octavia;

Дизельные – Renault Duster;

Гибридные – Toyota RAV4;

Электро – Honda M-NV;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Напомним, что в течение ноября в Украине было зарегистрировано чуть более 5,2 тысяч новых легковых авто. Это на 3% меньше, чем в прошлом году. По отношению к октябрю 2024 года потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.