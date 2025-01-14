Украинцы опасаются повышения цен и роста курса доллара

Индекс текущего положения уменьшился и составляет 51,5 п., что на 1,2 п. ниже уровня этого показателя в ноябре. Индекс экономических ожиданий в декабре вырос на 1,4 п. и составляет 84,2 п.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1,9 п. и составляет 120,9 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 0,8 п. и составляет 189,5 п.. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 1,5 п. и составляет 168,5 п.

"Конец 2024 года без значительных сюрпризов и изменений в потребительских настроениях населения Украины. Как текущее положение, так и экономические ожидания населения Украины не показали значимых изменений по сравнению с ноябрем. 2024-й год характеризовался высокой волатильностью индексов, но, в общем, уровень потребительской уверенности в начале года и в конце существенно не отличаются" - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут меняться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.