Украинцы оценили выгодное предложение и массово переносят номера на lifecell

Так, только за 20-22 декабря к оператору обратилось более 13 тысяч абонентов, которые изъявили желание осуществить портацию номера в lifecell.

Одной из причин повышенного спроса могло стать акционное предложение "сТОП-ЦЕНА" от lifecell, которое позволяет зафиксировать цену 4-недельных пакетов услуг акционных тарифных планов ("Свободный Лайф" или "Мощный") до конца 2025 года.

Какие условия акции "сТОП-цена"?

По условиям акции "сТОП-ЦЕНА", абоненты, которые перенесут свой номер в сеть lifecell в период со 2 декабря 2024 по 31 января 2025 года (включительно), смогут зафиксировать стоимость акционного тарифного плана до конца 2025 года.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

Перенести номер в сеть lifecell с помощью услуги MNP в течение периода действия акции.

Выбрать тарифный план, который участвует в акции "сТОП-ЦЕНА".

Например, национальный тариф "Свободный Лайф" всего за 180 грн/4 недели (при переносе номера), который предлагает безлимитный интернет и 1600 мин на все номера, а после их использования - безлимитные разговоры в сети lifecell.

Цена тарифного плана зафиксируется на дату переноса номера.

Подробнее обо всех условиях акции можно узнать здесь. Несмотря на большой спрос, сейчас перенос номера работает. Заявки на перенос номеров в lifecell принимают в магазинах или на сайте оператора онлайн.

Что такое MNP?

Услуга MNP позволяет перейти от одного оператора мобильной связи к другому с полным сохранением своего номера, то есть, все цифры вместе с кодом оператора остаются без изменений. Перейти к lifecell со своим номером можно уже на следующий день после подачи заявки, пошаговая инструкция размещена на сайте оператора.

lifecell продолжает обеспечивать качественную связь и прилагает максимум усилий, чтобы абоненты оператора имели выгодные и удобные условия обслуживания.