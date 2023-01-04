Украинцы оценили свою готовность к возможным сложностям с отоплением зимой

По сравнению с сентябрем с 24% до 34% возросла доля тех, кто считал домохозяйства полностью готовыми. Считают себя скорее готовыми, но при этом считают, что есть кое-что, что нужно сделать, 40% украинцев.

Доля респондентов, которые в сентябре считали свои семьи неготовыми, составила 24%, в декабре - 21%.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, вопрос о готовности к проблемам с отоплением зимой социологи повторно задавали уже после масштабных разрушений, нанесенных украинской энергетической инфраструктуре, а также после наступления холодов. То есть абсолютное большинство респондентов уже на практическом уровне имели опыт проблем и более объективно могут оценивать готовность своей семьи.

"Текущие показатели готовности достаточно высоки, учитывая фактический уровень проблем в стране, и отражают, с одной стороны, высокий уровень оптимизма, а с другой стороны - высокий уровень адаптивности к меняющимся и часто действительно сложным реалиям. Такая адаптивность является важным "кирпичиком" в общей стойкости украинского народа и является еще одним свидетельством готовности сопротивляться агрессору и дальше", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.