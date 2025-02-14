Украинцы оценили состояние дел в стране спустя три года после начала войны

В начале полномасштабного вторжения 68% считали, что дела в целом развиваются в правильном направлении, а считали направление неправильным - 16%.

Далее доля тех, кто говорил о правильном направлении, постепенно снижалась и одновременно росла доля тех, кто говорил о неправильном направлении.

Как отметят социологи, некоторый рост в апреле 2024 года, возможно, связан с тем, что опрос был проведен после одобрения США помощи Украине после длительной задержки.

По состоянию на начало февраля 2025 года 38% считали, что дела развиваются в правильном направлении, а 46% считали, что дела развиваются в неправильном направлении.



Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, опрос КМИС в конце 2024 года показывал, что несмотря на все сложные обстоятельства и неопределенность, большинство украинцев сохраняли оптимистичные взгляды на будущее. В то же время действительно есть тенденция к росту пессимизма, а результаты текущего опроса о направлении дел дополнительно показывают, что есть много вопросов, которые беспокоят украинцев.

"Украина уже почти три года живет в условиях полномасштабной войны, а вызовы начала 2025 года - война с Россией, сотрудничество с международными партнерами, внутренние вопросы - кажется, только обостряются", - сказал он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1000 респондентов 2-6 февраля 2025 года. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (в то же время часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий). Также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.