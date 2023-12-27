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Украинцы оценили уровень материального благосостояния: какие покупки могут себе позволить

Фото: Благосостояние украинцев немного ухудшилось (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2023 года 37% украинцев оценивали уровень доброты собственной семьи как плохой, 51% - как не плохой и не хороший, 10,5% - как хороший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы".

По сравнению с маем 2021 года уровень доброты незначительно ухудшился. Доля тех, кто оценивает уровень как хороший, упала с 14% до 10,5%.

При этом 10% заявляют, что едва сводят концы с концами, денег не хватает даже на необходимые продукты (до войны - 9%).

Доля тех, кто отвечает, что им хватает средств только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, составляет 39%.

Еще 42% заявили, что в целом на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного потребления, таких как мебель, холодильник, телевизор уже вызывает трудности.

Кроме того, сказали "живем обеспечено, но совершить некоторые покупки мы пока не в состоянии (купить квартиру, автомобиль и т.д.)" еще 7%.

Но если в июне 2021 года 0,9% опрошенных ответили "мы можем себе позволить приобрести практически все, что хотим", то сейчас такой ответ не дал ни один респондент.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 года среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

 

Напомним, косвенные показатели оценки доходов населения Украины свидетельствуют об их росте в реальном измерении (с учетом инфляции) 2023 году. По данным НБУ, бюджетные выплаты оставались основным источником роста доходов домохозяйств.

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