Украинцы оценили уровень единства в обществе и назвали основания споров

В три раза меньше респондентов (15%) считают, что сейчас в Украине следует говорить о разобщенности.

При этом треть украинцев (36%) считают, что в обществе сейчас "в равной степени есть элементы единства и разобщенности".

Относительно больше всего респондентов объясняли наличие элементов разобщенности в обществе следующими причинами:

Случаями коррупции (16%);

Языковым вопросом (14%). Большинство респондентов не говорили, что именно они подразумевают, то есть это может быть как недостаточная поддержка украинского языка, так и вопрос статуса или использования русского языка. Среди тех, кто давал более развернутые ответы, попадались оба объяснения ("дискриминация людей, говорящих на русском языке", "должна быть "нежная" украинизация");

Нехваткой компетентности во власти, недоверием к действиям власти и официальной информации от власти (13%). "Несвоевременное принятие необходимых законов", "к населению претензий нет, к власти – есть";

Несправедливостью, что разные люди по-разному ощущают войну (11%). "Не все регионы испытывают угрозу войны", "нет взаимопонимания между теми, кто на фронте и кто – в тылу";

Недостатком взаимопонимания и взаимопомощи, "каждый сам за себя" (9%). "Каждый заботится о себе", "люди не поддерживают друг друга";

Наличие коллаборантов и ожидающих Россию (9%). "Есть пророссийские люди, которые считают, что с Россией будет лучше", "многие "ждуны", особенно среди старшего поколения"

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, учитывая объективные обстоятельства нынешней ситуации, оценка общественного единства на достаточно неплохом для страны уровне. "И, очевидно, лучше, чем если ориентироваться на поток негативной информации в социальных медиа", - сказал он.

По его словам, пересмотр причин разобщенности, которые приводят граждане, создает устойчивое впечатление, что многие из них объединяют острую реакцию на "несправедливость" (которая может проявляться по-разному и в разных сферах).

Согласно результатам опросов КМИС стабильно более 70% украинцев утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется для достижения Украиной успеха. Однако все более острым является требование справедливого распределения бремени военного времени между гражданами. "В ближайший период особое внимание должно быть уделено именно ощущению справедливости среди украинских граждан", - констатировал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 16-22 мая 2024 года. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.