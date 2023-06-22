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Украинцы оценили эффективность Зеленского как верховного главнокомандующего

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Украина, Четверг 22 июня 2023 10:13
Украинцы оценили эффективность Зеленского как верховного главнокомандующего Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В начале июня 2023 года абсолютное большинство украинцев (86%) заявили, что президент Владимир Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий и организовывать оборону страны. До войны так не считали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, перед широкомасштабным вторжением всего треть украинцев считали, что Зеленский способен эффективно работать как верховный главнокомандующий. Причем между ноябрем 2021 года и январем 2022 уверенность в этом даже несколько снизилась.

Однако после широкомасштабного вторжения украинцы кардинально изменили свои взгляды.

Украинцы оценили эффективность Зеленского как верховного главнокомандующего

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, восприятие способности Зеленского эффективно работать в качестве верховного главнокомандующего, демонстрирует сразу несколько важных тенденций в общественных настроениях.

Во-первых, подтверждается концепция "rally around the flag" ("сплочение вокруг флага") - сплочение населения вокруг лидера в очень тяжелых ситуациях, особенно во время войны. "К середине февраля 2022 года была устойчивая тенденция к снижению доверия и одобрения деятельности Зеленского, однако после вторжения показатели резко выросли. Зеленский сейчас воспринимается украинцами "на своем месте" и является одним из символов сопротивления оккупантам", - сказал он.

Во-вторых, самые высокие уровни доверия и одобрения среди населения сейчас у Зеленского и Валерия Залужного. При этом большинство украинцев верят, что политическое и военное руководство действуют слаженно как одна команда, добавил социолог.

"В-третьих, хотя общественное мнение важно, но по многим экспертным вопросам население может ошибаться. Очень часто политики даже на референдумы выносят вопросы, по которым идут дискуссии между экспертами ("президентско-парламентской или парламентско-президентской должна быть Украина", "какой парламент лучше для страны - однопалатный или двухпалатный" и т.д.). В этом случае украинцы сначала в основном не верили в Зеленского как главнокомандующего, однако после широкомасштабного вторжения кардинально изменили свои взгляды и сейчас после почти полутора лет войны сохраняют уверенность в нем", - отметил Грушецкий.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральных властей на том или ином уровне после победы. В то же время, только 23% хотели бы изменить после победы президента.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором месте с большим отрывом Валерий Залужный (10%).

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