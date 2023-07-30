Украинцы получат компенсацию за ремонт поврежденного жилья за свой счет: подробности

Кабмин рассчитывает, что механизм компенсаций будет готов осенью, после этого выплаты будут получать и владельцы восстановленного жилья.

Ранее "еВідновлення" предусматривало компенсацию только для владельцев неотремонтированного жилья, поврежденного в результате боевых действий.

Программа "еВідновлення"

10 мая в Украине стартовала программа "еВідновлення", в рамках которой украинцам будут выплачивать деньги за поврежденное и разрушенное жилье.

На первом этапе Кабмин будет выплачивать деньги тем гражданам, которым нужен косметический ремонт жилья. Однако правительство уже начало расширять программу.

РБК-Украина рассказывала, как подать заявку и получить выплаты за поврежденное жилье.