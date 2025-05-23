Украинцы назвали справедливый тюремный срок для коррупционеров

Если имеет место конфискация имущества и 10 лет реального срока, 74-80% будут считать приговор справедливым независимо от продолжительности рассмотрения. Также большинство (58-62%) независимо от рассмотрения будут готовы воспринять как справедливый приговор с конфискацией имущества и 3 годами тюрьмы.

В случае всех остальных случаев, где нет конфискации и/или нет реального срока, менее половины украинцев считают приговор справедливым. Например, даже в случае 10 лет тюрьмы при коротком (6 месяцев) рассмотрении, но без конфискации, уже 46% будут считать приговор справедливым (и 49% - несправедливым).

В то же время при коротком рассмотрении и конфискации имущества, но с условным сроком, 41% будут считать справедливым (57% будут считать несправедливым).

Если же приговор не будет включать конфискации и будет предусматривать только условный срок или срок 3 года, то не более четверти будут считать его справедливым (и подавляющее большинство будут считать несправедливым).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 2029 респондентов.