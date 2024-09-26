Украинцы назвали мотивы решений чиновников и предложили методы борьбы с коррупцией

По мнению 45% респондентов, госслужащие в принятии решений преимущественно руководствуются личной выгодой. Еще 18% полагают, что служебными инструкциями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Треть опрошенных (34%) считают, что государственные служащие руководствуются как личными интересами, так и служебными инструкциями.
По мнению большинства опрошенных (77%), росту добропорядочности государственных служащих может способствовать ужесточение наказаний за коррупцию.
Запрет заниматься государственной службой в случае разоблачения коррупционного правонарушения будет способствовать росту добропорядочности по мнению третьей части опрошенных. Суровость наказаний дает взятки видят действенной 20%.
Увеличение регулярности проверок, направленных на выявление коррупции, считают эффективным 16%, повышение прозрачности отчетности, диджилизацию процессов принятия решений – 14%, поднятие заработной платы государственным служащим – 8%, введение принципа анонимности и коллегиальности при принятии решений – 2% и 4% соответственно.
Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.
Напомним, в августе 2024 года средняя зарплата в госорганах составила 55,8 тысячи гривен. В сравнении с январем зарплата выросла на 44,6%. В начале года она составила 38,6 тысячи гривен.