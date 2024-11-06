Украинцы назвали города с самым лучшим экономическим климатом

Она отметила, что, несмотря на близость эпицентра военных действий и ежедневные обстрелы, украинцы считают наиболее приспособленной к условиям войны экономику Харькова. Так считают 70% опрошенных украинцев. На втором месте Винница – так считают 64% опрошенных. На третьем месте Луцк и Киев – 65%. На четвертом Чернигове – 64%.

"Как мы видим, близость или удаленность городов от фронта, а также риски обстрелов не всегда влияют на экономическую активность. Харьков и Чернигов - города, терпящие сокрушительные атаки. Но экономика этих городов считается приспособленной. В отдалении от фронта Черновцы и Ужгород - в топе городов, с наименее приспособленной к войне экономикой. Так считают 53% и 54% опрошенных украинцев. Также неприспособлены по этому показателю Полтава и Кропивницкий – 45% и 49%", - отметила Шуляк.

По ее словам, одним из самых показательных критериев в этом плане является открытие бизнеса – в некоторых городах это относительно просто, в других – наоборот. В частности, сделать это относительно легко в Ровно – так считают 41% опрошенных, в Ужгороде – 37% опрошенных, в Хмельницком – 36%. А вот самое сложное это сделать в Николаеве – 23% опрошенных, Запорожье – 25% и Полтаве – 25%.

"Интересно, что Киев, Львов и Днепр не входят в топ городов, где открытие любого нового бизнеса - дело не сложное и все бюрократические и коррупционные составляющие исключены. К примеру, то, что в Киеве легко открыть бизнес, считают только 31% граждан, по Львову это 29% опрошенных и по Днепру - 32%", - сообщила Елена Шуляк.

Она напомнила, что анализ экономической активности и экономического потенциала – первое, на что должны обращать внимание общины при создании программ своего комплексного восстановления (ПКВ). Кроме этого, экономический фактор наряду с демографическим будет одним из решающих, когда будут приниматься решения о восстановлении полностью разрушенных населенных пунктов. Это прописано в законодательной рамке по восстановлению - законопроекту "Об основных принципах восстановления".

"Цель законодательной рамки – обеспечить эффективное, прозрачное и подотчетное восстановление Украины, уменьшение ущерба, нанесенного вооруженной агрессией РФ, устойчивый рост экономики, а также создание безопасных, социальных и финансово-экономических условий для граждан Украины. Введение этого законодательного инструмента позволит нам преодолевать последствия войны и создать условия для социально-экономического роста, улучшить жизнедеятельность населения и бизнеса", – подытожила парламентарий.