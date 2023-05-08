Украинцы назвали двух лидеров, сыгравших наибольшую роль в обороне Украины

Следующие позиции со значительным отрывом заняли другие руководители украинских военных ведомств и генералы, а также представители гражданский власти.

Среди иностранных политиков или общественных деятелей, по мнению украинцев, наиболее важную роль в поддержке Украины сыграл президент США Джо Байден (58%), президент Польши Анджей Дуда (50%), бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (49%). Значительно меньше люди упоминали президента Франции Эмануэля Макрона (10%) и канцлера Германии Олафа Шольца (9%).

Опрос проведен Центром Разумкова и Фондом "Демократические инициативы" с 23 по 30 марта 2023 среди 2017 респондентов. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face) во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.