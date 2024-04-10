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Украинцы могут вернуть переплату за газ: как получить деньги

Фото: украинцы могут вернуть переплату за газ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинцы могут вернуть переплату за поставки природного газа. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала конкретный порядок для получения средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Шаг 1:

Первым шагом, который рекомендуется осуществить потребителям, является обращение к предыдущему поставщику с заявлением о возврате переплаты за газ. Сделать это нужно в письменном виде, заполнив форму: (заявление 1). В соответствии с установленными правилами, переплата может быть зачислена на следующий расчетный период. Кроме того, деньги могут возвратиться на текущий счет в течение пяти рабочих дней после поступления запроса.

Шаг 2:

В случае, если предыдущий поставщик не выполнил требования потребителя о возврате переплаты, следует обратиться в НКРЭКУ с обращением (заявление 2), добавляя копии документов, подтверждающих обращение к поставщику. Отмечается, что перед подачей жалобы в НКРЭКУ потребитель должен обязательно выполнить первый шаг - обращение к поставщику.

С целью скорейшего возврата средств переплаты бытовому потребителю необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО осуществить шаг 1.

Без его выполнения у НКРЭКУ отсутствует возможность принять действенные меры в возвращении потребителю переплаты за услуги поставки природного газа.

Отмечается, что вслучае нарушения правил рынка газа поставщикам могут быть применены различные санкции, включая штрафы и аннулирование лицензий.

Напомним, поставщики газа обнародовали цены на газ для населения в 2024 году.

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