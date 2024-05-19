Украинцы могут подать заявление в международный реестр убытков через "Дію": как это сделать

Отмечается, что украинцы, которые имеют акт об обследовании от местных властей о разрушенном или поврежденном жилье, могут помочь сформировать фундамент для получения репараций от РФ.

"Важно, чтобы каждый акт об обследовании от местных властей попал в реестр", - говорится в тексте.

В "Дії" добавили, что совместными усилиями удастся зафиксировать реальные масштабы ущерба от российской агрессии и ускорить запуск компенсационного механизма. Детальнее о том, как подать заявление, можно узнать перейдя по ссылке.