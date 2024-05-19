Украинцы могут подать заявление в международный реестр убытков через "Дію": как это сделать

Украинцы, чье жилье было повреждено от обстрелов оккупантов, могут подать заявление в международный реестр с помощью телефона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Дії" в Telegram.
Отмечается, что украинцы, которые имеют акт об обследовании от местных властей о разрушенном или поврежденном жилье, могут помочь сформировать фундамент для получения репараций от РФ.
"Важно, чтобы каждый акт об обследовании от местных властей попал в реестр", - говорится в тексте.
В "Дії" добавили, что совместными усилиями удастся зафиксировать реальные масштабы ущерба от российской агрессии и ускорить запуск компенсационного механизма. Детальнее о том, как подать заявление, можно узнать перейдя по ссылке.
В начале апреля в нидерландской Гааге заработала система возмещения ущерба, нанесенного Украине войной.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ожидается, что всего в этой категории поступит от 300 тысяч до 600 тысяч заявлений.
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