Украинцы могут подать заявление на "єВідновлення" через ЦНАУ и нотариуса: как это сделать

Теперь украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "єВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через ЦНАУ и нотариусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Обновленный механизм поможет тем гражданам, которые раньше не могли самостоятельно подать заявку сделать - например, людям с инвалидностью или несовершеннолетним. Это становится возможным благодаря опции подачи заявления через уполномоченного представителя", - отметил Кубраков.

Для подачи заявления необходимо:

Обратиться в ЦНАУ или нотариус, имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту.

В случае наличия льготной категории - предоставить подтверждающий ее документ.

Если заявление представляет уполномоченное лицо - должна быть доверенность на выполнение сделки.

Министр отметил, что заявление может принять любой ЦНАП на подконтрольной Украине территории. Это не обязательно должен быть центр именно в той же общине, где расположено поврежденное жилье.

Однако для подачи заявления через ЦНАУ или нотариуса жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

"єВідновлення"

Напомним, в рамках программы "єВідновлення" украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії".

При этом по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "єВідновлення" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд гривен.