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Украинцы могут подать заявление на "єВідновлення" через ЦНАУ и нотариуса: как это сделать

Украина, Воскресенье 17 декабря 2023 23:02
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Украинцы могут подать заявление на "єВідновлення" через ЦНАУ и нотариуса: как это сделать Фото: украинцы могут подать заявление на компенсацию за разрушенное жилье из-за ЦНАУ и нотариуса (decentralization.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Теперь украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации через программу "єВідновлення" не только через приложение "Дія", но и через ЦНАУ и нотариусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

"Обновленный механизм поможет тем гражданам, которые раньше не могли самостоятельно подать заявку сделать - например, людям с инвалидностью или несовершеннолетним. Это становится возможным благодаря опции подачи заявления через уполномоченного представителя", - отметил Кубраков.

Для подачи заявления необходимо:

  • Обратиться в ЦНАУ или нотариус, имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту.
  • В случае наличия льготной категории - предоставить подтверждающий ее документ.
  • Если заявление представляет уполномоченное лицо - должна быть доверенность на выполнение сделки.

Министр отметил, что заявление может принять любой ЦНАП на подконтрольной Украине территории. Это не обязательно должен быть центр именно в той же общине, где расположено поврежденное жилье.

Однако для подачи заявления через ЦНАУ или нотариуса жилье обязательно должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав.

"єВідновлення"

Напомним, в рамках программы "єВідновлення" украинцы, чье жилье было уничтожено во время боевых действий, могут получить новую квартиру или дом в обмен на сертификат из "Дії".

При этом по состоянию на 6 декабря выплаты в рамках программы "єВідновлення" за поврежденное в результате российской вооруженной агрессии жилье уже превысили 3 млрд гривен.

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