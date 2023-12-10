Украинцы могут присоединиться к восстановлению: запущен сайт для поиска работы

В Украине появился сайт по поиску вакансий в сфере восстановления и транспорта. На нем размещены вакансии в отраслях транспорта, связи, строительства и восстановления в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
На сайте можно найти предложения от работодателей, вовлеченных в восстановление территорий и инфраструктуры. Они предусматривают возможности бесплатного обучения, переквалификации или проживания .
"Это особенно важно для внутренне перемещенных лиц", - подчеркнули в министерстве.
Вакансии имеют фильтры и инструменты сортировки. Пользователи могут выбирать работу по сфере, географии или работодателю.
Кроме актуальных предложений, на платформе приведены рекомендации по эффективному поиску работы, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
Сайт доступен по ссылке. В настоящее время размещено более тысячи вакансий, однако они постоянно обновляются.
Напомним, в Украине активизировали механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны из-за их участия в общественно полезных работах.
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