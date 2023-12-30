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Украинцы Михайлюк и Лень приложились к победам своих команд в НБА

Фото: Алексей Лень провел 13 минут на площадке (nhregister.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинские баскетболисты Святослав Михайлюк и Алексей Лень получили игровые минуты в составах "Бостон Селтикс" и "Сакраменто Кингз" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Михайлюк начал на скамье запасных противостояний с "Торонто". Тем не менее, возможность проявить себя от Джо Мазуллы получил.

На паркете украинец провел 7 минут. За отведенное время он успел набрать 5 очков, сделал 1 подбор и оформил 1 ассист. Защитник с навыками форварда трижды бросал с игры, а точными оказались две попытки Михайлюка. В частности, однажды он попал из-за "дуги".

Почти 13 минут в игре провел Лень. Поединок против "Атланты" (117:110) для украинца стал вторым по возвращении из лазарета, где он оказался из-за травмы лодыжки.

Центровой набрал 2 пункта, выполнил 4 подбора и отдал 4 передачи. Из игры Лень бросал дважды, но попал только однажды. Зато по статистическому показателю "плюс-минус" его результат положителен (+11).

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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НБАБаскетбол