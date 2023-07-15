Украинцы имеют право на 100%-ную льготу на оплату коммуналки: кто может оформить
Право на льготу в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине имеют пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .
Кто имеет право
Пользоваться льготой в пределах установленных норм имеют право бывшие:
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
В то же время членам семьи льготника указанная льгота не предоставляется.
Льгота зависит от дохода
Льгота предоставляется, если среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев, в расчете на одного человека, не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3760 грн). Льгота предоставляется в течение двенадцати месяцев с месяца определения такого права.
Необходимые документы
Справка или записи в трудовой книжке, свидетельствующие о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.
На основании предоставленных документов информация о льготниках вносится в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (Реестр).
Для назначения льготы пенсионерам, состоящим на учете в Реестре, нужно предоставить:
- заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Как обратиться
Подать заявление и необходимые документы в Фонд можно одним из способов:
- лично, через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
- по почте, в адрес органа Фонда;
- online - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Дія.
Напомним, по данным Минфина, на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер - 1 189,3 гривен.
На льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на 2023 год предусмотрено 11,6 млрд грн для 1,5 млн семей. Средний размер – 631,1 гривен.